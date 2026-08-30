Abatantuono: "Com Cardinale, não torço mais pelo Milan, agora sou do Como. Amorim? Nunca ouvi falar"

Diego Abatantuono, conhecido ator com paixão pelo futebol, concedeu uma entrevista à Gazzetta.it, na qual falou sobre o Milan:





Capítulo Milan. Gerry Cardinale chegou a Milanello de helicóptero como Silvio Berlusconi...

"A única coisa que eles têm em comum é o helicóptero. Ponto. Por enquanto não vejo nenhuma outra, mas depois também estarei pronto para ser desmentido e pedir desculpas. Quer dizer, desculpas também não, não estou dizendo nada demais".





O que o senhor não engole nesse Milan?

"Um fundo não faz os interesses dos artistas, mas o time é dos torcedores. Antigamente havia presidentes que também eram apaixonados: Berlusconi, Moratti... Era outra forma de fazer futebol. Em Cardinale e Ibrahimovic nunca vi defenderem os interesses do Milan, entendi isso quando mandaram embora Pioli e Maldini. A partir daquele momento chegaram figuras empresariais, talvez até competentes, mas eram pessoas que entravam no jogo, sabiam que ficariam ali só um ano ou pouco mais".





Como eles podem reconquistá-lo?

"Jogando bem e fazendo o interesse dos torcedores".





Gostou do mercado?

"Esse Amorim eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas não por maldade, simplesmente porque não sou jornalista e conheço só os mais famosos. Chegou Ramos, do PSG, e ele já até marcou, deve ser bom também, ainda que lá ficasse no banco. Vamos ver um pouco como eles se mexem durante a temporada, aí então farei minhas contas".





Enquanto isso?

"Enquanto isso torço pelo Como. Há uns dois anos virei torcedor deles. Gosto do futebol, gosto do treinador, o presidente é mega rico e seja bem-vindo. Se todos os ricos distribuíssem um pouco, estaríamos muito bem. Se eles têm 100 bilhões, que espalhassem 50 por aí. Dá para fazer isso construindo hospitais, escolas, ou então fazendo feliz uma torcida. Em Como estão fazendo assim. Dizem: 'É, mas o presidente está cheio de dinheiro e assim fica fácil'. Mas eu me importo com isso por quê? Eu sou aquele que vai ver o jogo e quer se divertir. Eu não conhecia os jogadores, mas por trás evidentemente há uma estrutura como deve ser".