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Reportagens da imprensa alemã revelaram um clima de surpresa e insatisfação na diretoria do Bayern de Munique após as declarações de Joshua Kimmich sobre a crise do companheiro Jamal Musiala, depois da derrota do time ontem, quarta-feira, por 2 a 1 para o Lille, da França, que jogou em casa, pela quinta rodada da Champions League. Alguns dos principais dirigentes do clube não tinham conhecimento prévio da posição do meio-campista alemão.

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O jornal “Bild” informou que Joshua Kimmich refletiu bem sobre suas declarações nos últimos dias, depois de sentir, como vice-capitão do time diante da ausência de Manuel Neuer por lesão, a necessidade de defender claramente o companheiro Musiala.

Segundo o jornal, a diretoria do Bayern ainda não decidiu se vai multar Kimmich por suas declarações.

No entanto, a tendência inicial é não puni-lo, já que a diretoria esportiva, liderada por Max Eberl e Christoph Freund, e o técnico Vincent Kompany querem conter a situação e encerrar a polêmica em torno do caso.

Os dirigentes do clube querem dar a Musiala a chance de se concentrar em recuperar seu nível, em vez de acirrar ainda mais a tensão no elenco com longas discussões sobre uma punição a Kimmich.

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A reportagem acrescentou que muitos no Bayern acreditam que Kimmich levou em conta os dois pontos de vista em suas críticas e demonstrou compreender as preocupações dos dirigentes do clube com o bem dele, mas discordou da forma como as críticas foram feitas publicamente, sobretudo as declarações de Karl-Heinz Rummenigge após o retorno de Musiala aos jogos, na última sexta-feira.

O “Bild” garantiu que os jogadores do Bayern estão todos ao lado de Musiala e que as declarações de Kimmich tiveram apoio no vestiário, já que o meio-campista expressou a posição de todo o grupo, o que explica sua afirmação de que o companheiro conta com o apoio total do elenco.

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As recentes declarações de Rummenigge não foram bem recebidas no vestiário, embora os jogadores compreendam a posição da diretoria do clube e suas preocupações.

Muitos consideraram que não era apropriado levar a divergência a público e jogar o peso dela sobre um único jogador, e preferiam que esses assuntos tivessem sido discutidos internamente desde o início.

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O jornal relembrou o caso de Philipp Lahm, ex-capitão do Bayern, punido com uma multa recorde no clube, de 50 mil euros, em 2009, depois de fazer críticas amplas à diretoria em entrevista ao jornal “Süddeutsche Zeitung”.

Segundo a publicação, desde então nenhum jogador havia confrontado a cúpula do clube de forma pública e direta como Kimmich fez recentemente.

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Embora uma multa a Kimmich pareça improvável, os dirigentes do Bayern pretendem ter mais uma conversa com ele sobre suas declarações, depois que o jogador afirmou ter tratado do caso internamente, sem revelar com quem conversou.

O “Bild” explicou que alguns dirigentes atingidos pelas críticas de Kimmich foram surpreendidos por suas declarações, dadas após a partida de ontem, apesar de ele garantir que discutiu o assunto dentro do clube.

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Sobre o caso Musiala, Kimmich declarou à imprensa após o jogo: “O que eu não entendo é a forma como se fala disso publicamente. Esse peso nunca deveria ser colocado sobre os ombros de um jogador”.

O jogador da seleção alemã acrescentou: “Isso é totalmente inaceitável e não condiz com o Bayern de Munique, especialmente no momento atual”.