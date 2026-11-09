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Segundo o jornal de Munique tz, as dúvidas de Uli Hoeneß sobre Jamal Musiala causam perplexidade no Bayern de Munique, já que os problemas neurológicos do jogador estão sob controle há muito tempo.

Na Säbener Straße, a postura do presidente honorário é alvo de críticas. Embora os motivos de Hoeneß sejam compreendidos, integrantes da cúpula do clube consideram o tom adotado e o momento escolhido uma fonte desnecessária de turbulência.

O presidente honorário havia classificado a situação de Musiala como um "dilema" no programa BR "Sonntags-Stammtisch" e questionado se o meia-atacante "algum dia voltará a ter o nível de desempenho que já teve". Segundo o tz, porém, o jogador de 23 anos não apresenta episódios desse tipo há oito semanas.

Desde o amistoso de 18 de agosto em Heidenheim, quando ocorreu o último colapso, as medidas terapêuticas vêm surtindo efeito. Os médicos responsáveis pelo tratamento reajustaram a dosagem dos medicamentos e continuam a prever que o jogador da seleção alemã recupere plenamente sua capacidade de desempenho anterior. Um efeito colateral das substâncias usadas no tratamento, porém, é que seus movimentos perdem temporariamente a explosão logo após a administração.

Getty Images

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Jamal Musiala se machuca pela seleção alemã

Em 24 de setembro, o driblador sofreu uma ruptura de fibras musculares durante o aquecimento para o duelo da seleção alemã na Holanda.

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Como a volta aos gramados demorou e Musiala só conseguiu participar de parte do treino com o grupo na última quinta-feira, Lothar Matthäus especulou no domingo, no programa Sky90: "Alguma coisa aconteceu ali. Porque uma ruptura de fibras musculares não deixa você fora de ação por sete semanas. Talvez tenha ocorrido uma segunda ruptura, talvez a lesão tenha sido mais grave."

Matthäus não estava totalmente errado em sua suspeita. Musiala sentiu um desconforto durante um momento de maior exigência física, e a carga de trabalho foi imediatamente reduzida.

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Apesar disso, Musiala segue sendo a peça central do ataque do Bayern de Munique para o técnico Vincent Kompany. Internamente, o belga continuou a dar respaldo ao jogador. Em campo, Musiala havia reafirmado sua importância antes da pausa forçada, com gols na Champions League contra o Bodö e no jogo do campeonato contra o 1. FC Union Berlin.

Matthäus, por sua vez, interpretou as palavras de Hoeneß, de 74 anos, como uma provocação calculada: "Ele provavelmente quis instigá-lo um pouco para que dê o máximo nas próximas semanas e meses e volte a ser como era. Se eu estivesse na situação de Jamal Musiala, isso seria motivação suficiente para mostrar ao Uli: estou de volta. E Uli será quem mais vai se alegrar, porque Jamal voltará a ser um reforço importante."