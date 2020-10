Aaron Hickey: a joia escocesa que rejeitou o Bayern pelo Bologna

O lateral esquerdo de 18 anos optou por jogar no Bologna e brilhar na Serie A após se destacar no Hearts, da Escócia

Apenas três aparições como profissional foram necessárias para o lateral-esquerdo Aaron Hickey, de 18 anos, já se destacar.

Hickey ainda tinha 16 anos quando saiu do banco para fazer sua estreia no time principal do Hearts contra o , na derrota por 2 a 1. Quinze dias depois, ele teve a oportunidade de começar como titular a final da Copa da de 2019 contra o , em Hampden Park.

Embora a partida tenha terminado em 2 a 1 para os celtas, Hickey - que se tornou o jogador mais jovem a começar uma final na era moderna do futebol escocês - recebeu diversos pedidos para ganhar mais sequência no time, barrando a escalação de James Forrest, que defende a seleção escocesa.

Imediatamente, grandes clubes demonstraram interesse no notavelmente tímido adolescente, com o de Munique e o entre os clubes que estariam de olho em contratá-lo.

No entanto, foi o , da , quem venceu a corrida por Hickey, com uma negociação em torno de 1,7 milhões de euros (R$ 11,2 milhões) completada em setembro de 2020.

A mudança para a Itália foi o passo mais recente em uma jornada que, de acordo com o chefe da academia do Hearts, Roger Arnott, começou "em uma fria e escura noite em Glasgow", quando Hickey chamou a atenção jogando por um time de garotos e prontamente foi contratado.

Hickey provou ter um talento natural, colocando-se a frente dos outros jogadores não apenas por suas qualidades técnincas, mas também por mentalidade.

"Ele tem uma calma muito grande com a bola, o que eu diria que é a seu melhor atributo. Pressão e velocidade do jogo não o perturbam. Ele faz boas decisões com a bola", Arnott disse à Goal sobre o garoto que foi campeão escocês de cross country (uma modalidade de corrida) quando ainda mais novo.

"Ele é o jogador que melhor trabalha com os dois pés que eu já comandei e que já vi na vida. É algo absolutamente natural para ele. Se você pergunta para Aaron qual é o pé bom, um dia ele falará o esquerdo e no outro dirá que é o direito".

"Ele jogou tanto de lateral esquerdo como de lateral direito conosco. Algumas vezes, jogou no meio de campo e isso pode ser algo que ele almeje no futuro, não apena por ser ambidestro e capaz de criar jogadas, mas também por ir ao ataque e conseguir superar os adversários nos dois lados do campo".

Embora tenha trocado o Hearts pelo Celtic por quatro anos, consequência do trabalho de seu pai, ele retornou para o time de Edinburgo, onde assinou o primeiro contrato profissional de sua carreira em 2019.

Ao fim da temporada, ele se destacava com suas exibições maduras.

"Houve algumas conversas iniciais com o logo depois da final da Copa da Escócia", explicou Arnott. "Aquilo realmente o colocou radar de outros grandes clubes".

Seu desenvolvimento, no entanto, não parou aí. Ele apareceu em 30 partidas somando todas as competições. Então veio a pandemia de coronavírus e o campeonato foi encerrado com o Hearts rebaixado, enquanto o interesse em Hickey só aumentava durante a quarentena.

"Que grande conquista para ele aparecer envolvido em tantos times interessados, alguns clubes incríveis, incluindo os atuais campeões europeus", Arnott disse sobre o interesse do Bayern.

"Mas ele continuou sendo o mesmo menino de sempre. Mesmo durante as discussões de contrato quando ele não estava envolvido, isso não o incomodava. Sempre queria saber apenas de jogar bola".

"Ele jogava bem em todos os sábados, treinava bm, e foi um dos jogadores mais consistentes durante a temporada inteira".

E essa atitude destacada foi evidenciada quando ele considerou trocar de clube.

"O que foi importante para Aaron foi ir para um time em que ele pudesse jogar no time principal", Arnott disse. "Potencialmente, com Alphonso Davies no Bayern de Munique, se ele tivesse ido para lá, eu não acredito que ele jogaria nos profissionais".

"Ele foi sincero o suficiente para afirmar isso, então ele escolheu ir seguir em outra direção, onde queriam contratá-lo, mas também onde ele pudesse jogar no time principal".

Hickey teve que esperar algus dias antes de ganhar a primeira oportunidade de impressionar seu novo treinador Sinisa Mihajlovic, que foi um lateral esquerdo de destaque.

O jovem foi escalado como titular no Bologna na goleada contra o , no dia 28 de setembro, e sua performance - que rendeu aplausos do poucos torcedores presentes no estádio quando foi substituído - praticamente garantiu mais alguns jogos na sequência da campanha do time de Mihajlovic.

Com a Escócia já bem servida na posição, com Andrew Robertson, do , e Kieran Tierney, do , o objetivo principal de Hickey no momento deve ser se estabelecer na Itália, de acordo com seu antigo mentor.

"Ele tem que focar no novo clube, se estabelecer lá, entender o que querem dele, tentar se fixar no time titular e eu espero que no tempo certo ele seja chamado para a seleção escocesa. E depois disso, espero que ele se transfira pra um time ainda maior", Arnott disse.

A ascensão de Hickey é rápida, mas ainda há muito mais por vir para o talentoso escoces que trocou o Reino Unido pela Europa continental.