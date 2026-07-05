Aad de Mos critica o plano do Ajax: “Vai ficar um pouquinho parecido com o FC Girona”

Aad de Mos alerta o Ajax sobre a chegada de Daley Blind, segundo ele mesmo afirma no programa “De Oranjezomer”. O jogador de Amsterdã parece estar prestes a retornar ao clube pela segunda vez, mas, segundo De Mos, não deveria fazer isso.

Hugo Borst pergunta em que posição Blind deve atuar, ou se De Mos não está entusiasmado. “Aos poucos, está ficando um pouco parecido com o FC Girona”, suspira De Mos. “É disso que eu sempre tenho um pouco de medo. Se eles se saíram bem lá, isso não é garantia de que possam repetir o feito na Holanda.”

O ex-técnico reconhece, porém, que Blind pode olhar com otimismo para sua passagem pelo Girona. “Só que não no final, porque naquela época ele estava no banco. Bem, enfim”, responde De Mos, hesitante. Hélène Hendriks observa que De Mos não apoia a possível transferência.

“Acho que ele vai atrapalhar os rapazes que já deram um pequeno salto ou que precisam se desenvolver mais, como Youri Baas e Aaron Bouwman. É um plano de curto prazo, porque Jordi Cruijff não pensa no longo prazo”, afirma o morador de Haia, que, por outro lado, vê potencial em Míchel.

“Ele teve azar de ter sido rebaixado com tantos jogadores lesionados. É claro que nem sempre a culpa é do técnico”, diz ele. Ainda assim, De Mos acredita que Blind pode ser importante para o espanhol.

“Ele pode apoiá-lo: explicando como as coisas funcionam no Ajax. Blind fala espanhol muito bem, e isso também é bom para aquele técnico.” Segundo De Mos, Blind também pode ser o ‘capitão do vestiário’.

Blind nutre o sonho de voltar ao Ajax, onde deseja encerrar sua carreira de jogador. Depois disso, ele espera dar seus primeiros passos como técnico também em Amsterdã. “Sobre isso, ele já teve conversas com o diretor técnico Jordi Cruijff”, escreve o AD. “Ainda não há nenhum acordo, mas fontes bem informadas garantem que isso não deve demorar muito.”