À vontade no São Paulo, Ceni opina em finanças, reforços e até ingressos

Treinador tem liberdade para atuar em áreas que transcendem o futebol do Tricolor paulista. Ele conta com apoio do presidente Julio Casares no clube

Rogério Ceni está à vontade no São Paulo. O trabalho do treinador nos bastidores do Morumbi transcende as quatro linhas e tem interferência direta na gestão de Julio Casares. Autorizado pela diretoria, ele interfere em questões que envolvem mercado da bola, finanças e até ingressos, como soube a GOAL.

Consciente da situação financeira são-paulina — o clube tem uma dívida que se aproxima dos R$ 700 milhões —, Rogério Ceni opina nas finanças no clube e tem abertura para a sua atuação nos bastidores. Alinhado com o presidente Julio Casares, o técnico aborda o pensamento sobre questões que envolvem as economias do Tricolor paulista.

Durante o mercado da bola — quando o clube contratou Felipe Alves, Nahuel Ferraresi, Giuliano Galoppo, Marcos Guilherme e Nahuel Bustos —, Rogério Ceni manteve conversas diárias com o mandatário são-paulino. O desejo do técnico era que o clube economizasse nas tratativas.

Ele opinou em valores de contratações, questões salariais e até em comissões de empresários durante a janela de transferências, que se encerrou em 18 de agosto no futebol brasileiro. A ideia, naquele momento, era ajudar o clube a evitar gastos desnecessários, como aconteceu em gestões anteriores e até durante a administração atual.

A atuação de Rogério Ceni, que tem aval e apreço de Julio Casares, incomoda a algumas figuras nos bastidores do Morumbi, como soube a GOAL, sobretudo porque o técnico interfere em áreas que não correspondem diretamente ao futebol.

Recentemente, o treinador concedeu entrevista coletiva e criticou a política de preços de ingressos do São Paulo. O treinador reclamou dos valores praticados pela diretoria na partida diante do Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

"Erramos a mão. Ingresso foi caro, torcedor sempre acompanhou a gente. Erramos, caro demais. Talvez tenhamos a chance de corrigir para a Sul-Americana", disse durante entrevista concedida em 24 de agosto passado.

Apesar da reclamação pública, Rogério Ceni mantém a confiança e a boa relação com o presidente Julio Casares. O mandatário foi o responsável direto pela renovação do treinador, em julho passado. Na ocasião, o técnico manteve o salário e assinou até dezembro de 2023, como adiantado pela GOAL.

No futebol, definiu que os reforços seriam utilizados de forma gradativa no clube. O técnico ajustou a situação diretamente com o departamento de futebol, liderado por Carlos Belmonte Sobrinho. As três principais contratações do clube nesta janela de transferências — Nahuel Ferraresi, Giuliano Galoppo e Nahuel Bustos — têm atuado pouco pelo time, mas era algo calculado entre comissão técnica e departamento de futebol.