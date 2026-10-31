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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

"A vitória mais fácil": 10 tweets que resumem a zoação do Al-Shabab com o Al-Ahli após o 6 a 0

Al-Ahli
Al-Shabab
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

A torcida dos Leões não dormiu de tanta felicidade

A vitória histórica conquistada pelo Al-Shabab sobre o Al-Ahli no Campeonato Saudita Roshn não ocorreu apenas dentro do campo, já que o time da capital venceu também uma forte batalha fora dele.

O Al-Shabab derrotou o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada do Campeonato Roshn.

Após o fim da partida, a conta oficial do Al-Shabab na rede social "X" caprichou nas provocações ao Al-Ahli depois daquela pesada derrota, publicando cerca de 10 tweets irônicos durante a madrugada.

O começo foi ainda durante a partida, quando a conta do Al-Shabab publicou uma foto da torcida do Al-Ahli deixando o estádio mais cedo, com a legenda: "Desta vez a retirada foi mais cedo".

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A conta do Al-Shabab faz referência à vitória histórica sobre o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1 em 2008, nas quartas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas, que levou os jogadores do Al-Ahli a alegarem lesão para encerrar a partida mais cedo.

Em seguida, a conta do Al-Shabab publicou o resultado da partida com uma frase provocativa, parabenizando a torcida por essa vitória histórica, com a legenda: "Mil parabéns pela vitória mais fácil, Leões".

O Al-Shabab também retomou a partida de 2008, ao publicar a imagem de um suposto romance intitulado "Como a fortaleza foi derrubada: entre a retirada e a fuga", com a frase "fim do romance".

A conta do Al-Shabab provocou diretamente a do Al-Ahli, depois que esta última publicou a notícia do fim da partida sem mencionar o resultado, respondendo com uma imagem do placar e a legenda: "Fala logo e não tenha vergonha".

A conta do Al-Shabab também publicou uma imagem montada que coloca o time do Al-Shabab no topo e o Al-Ahli embaixo, com a frase: "Suba lá em cima e veja a distância".

A conta do Al-Shabab publicou os gols da partida como se fossem parte dos famosos videogames, com a legenda: "Nível de dificuldade: Al-Ahli".

E o Al-Shabab não parou por aí, chegando a descrever a partida contra o Al-Ahli como um mero jogo preparatório para o confronto com o Abha, lanterna do Campeonato Saudita, marcado para a próxima quinta-feira, pela décima terceira rodada do Campeonato Roshn.

Por fim, a conta do Al-Shabab usou a famosa frase da torcida do Al-Ahli, escrevendo: "Se o Al-Shabab não vencer, a terra não dorme feliz".

Além disso, a conta do Al-Shabab usou o seis a um em todos os tweets publicados após a partida, seja em fotos ou vídeos das comemorações, ou até mesmo para incentivar os torcedores a pedirem a camisa na loja.

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