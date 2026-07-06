O norueguês Erling Haaland gravou seu nome em letras de ouro nos anais do futebol mundial, depois de levar a seleção de seu país às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história, ao derrotar a seleção brasileira, pentacampeã mundial, graças a dois gols no final da partida que incendiaram a torcida norueguesa.

Haaland, de 25 anos, considerado um dos maiores jogadores de futebol da história da Noruega, disse momentos depois de levar sua equipe à vitória histórica: “Este é um dos dias mais loucos da história da Noruega”, acrescentando com voz cheia de orgulho: “Marcar dois gols contra o Brasil é algo de que me orgulharei para sempre”.

A partida contou com um desempenho discreto de Haaland durante a maior parte do tempo, já que ele tocou na bola apenas algumas vezes, mas tudo mudou após o intervalo para hidratação no segundo tempo, quando ele conversou com seu técnico, Ståle Solbakken, que o incentivou a dar o máximo de si.

O pedido de Solbakken foi como uma ordem para Haaland, que marcou de cabeça o primeiro gol aos 79 minutos, antes de marcar outro ainda antes do fim do tempo regulamentar, elevando sua contagem de gols no torneio para 7, empatando com Kylian Mbappé e Lionel Messi na liderança da artilharia.

Haaland, apelidado de “O Assassino Sorridente” devido à sua habilidade excepcional em finalizar jogadas e à sua calma extraordinária, lidera a lista de artilheiros da seleção de seu país com 62 gols em 54 partidas, com uma média impressionante de 1,15 gol por jogo.

Apesar de ter sido eleito o melhor jogador da partida, o atacante do Manchester City, com sua humildade de sempre, atribuiu o mérito dessa conquista ao goleiro Orjan Neland, dizendo aos jornalistas: “Para mim, ele é o grande destaque da partida; mesmo que eu tenha sido quem marcou os gols, ele defendeu muitas jogadas que poderiam ter nos eliminado do torneio.”

E acrescentou, com um tom de gratidão evidente: “Ele é a razão pela qual chegamos às quartas de final pela primeira vez na nossa história. Todo o meu respeito a ele”.

Haaland disse: “Cheguei ao meu auge várias vezes durante este torneio, mas, a cada vez, alcanço um novo patamar”.

E acrescentou com clara confiança: “Se eu tiver uma ou duas oportunidades, elas geralmente resultam em gol. Não sei exatamente o que faço; essa é a minha natureza. Tudo se resume à concentração, e quando a oportunidade surge, sei exatamente o que devo fazer”.

Haland não deixou de perceber a importância do momento histórico depois que sua equipe surpreendeu o Brasil e forçou Neymar a se aposentar da seleção, tendo dito em entrevista após a partida: “Esses dois gols não são só meus; são de cada companheiro que se sacrificou por tudo, de cada técnico que acreditou em nós, de cada torcedor que nos apoiou durante os anos difíceis e de cada criança na Noruega que agora acredita que tudo é possível.”

E continuou, com a voz embargada: “Esta é uma noite que ficará gravada na memória de cada lar norueguês. Não nos contentamos em derrotar o Brasil, mas proporcionamos à nossa nação uma lembrança que perdurará por gerações”, admitindo que a vitória “encheu seus olhos de lágrimas”.

E acrescentou: “Aconteça o que acontecer daqui para frente, ninguém poderá tirar de nós esse sentimento, essas lágrimas ou essa conquista histórica”.