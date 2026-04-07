A vitória é a palavra-chave... Por que Gonçalves não vai jogar a partida entre Al-Ahli e Al-Fayha?

Reportagens da imprensa revelaram o verdadeiro motivo por trás da ausência do brasileiro Matheus Gonçalves, craque do Al-Ahli de Jeddah, na partida contra o Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita Roshen.

O Al-Ahli visita o Al-Fayha hoje, quarta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.

O jornal saudita “Al-Youm” informou que o alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, decidiu deixar Gonçalves fora da lista de convocados, apesar de ele não estar suspenso nem lesionado.

O jornal explicou que o motivo é o receio de Jaissle de que o jogador brasileiro receba um cartão amarelo na partida, o que significaria sua ausência no próximo jogo da Liga Roshen contra o Al-Nassr.

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Após o confronto contra o Al-Fayha, o Al-Ahli iniciará sua jornada na Liga dos Campeões da Ásia, enfrentando o Al-Duhail do Catar na próxima segunda-feira, no Estádio Al-Inmaa, em Jeddah, pelas oitavas de final.

Com o fim das competições asiáticas, o Al-Ahli retornará à Liga Roshen, onde enfrentará o Al-Nassr no dia 28 de abril, na 30ª rodada da competição.

As duas equipes disputam o título do Campeonato Saudita, onde o Al-Ahli ocupa a terceira posição na tabela, com 65 pontos, a cinco pontos do líder Al-Nassr e atrás do Al-Hilal, segundo colocado, apenas no saldo de gols.