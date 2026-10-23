O espanhol Xabi Alonso, treinador do Chelsea, elogiou o potencial do jovem goleiro belga Mike Penders, comparando-o a seu compatriota Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, e revelou que o próprio Courtois também enxerga semelhanças entre os dois.

O Chelsea se prepara para enfrentar o Tottenham no sábado, em meio a mudanças previstas na posição de goleiro, após a lesão de Dibu Martínez e a cirurgia a que ele se submeteu para tratar uma fratura na mandíbula, o que concede a Penders, de 21 anos, uma nova oportunidade de mostrar sua capacidade na Premier League.

Semelhante a Courtois

Alonso falou sobre as semelhanças entre Penders e Courtois, destacando que a comparação não se limita à nacionalidade belga, mas inclui também a altura, o uso do pé esquerdo e a capacidade de lidar com as bolas aéreas.

O treinador do Chelsea afirmou: "Há muitas semelhanças, não apenas a nacionalidade. Os dois têm a mesma altura, ambos usam o pé esquerdo e ambos dominam as bolas aéreas".

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Alonso revelou que conversou com Courtois durante o período em que ele esteve na Copa do Mundo e o questionou sobre o jovem goleiro, acrescentando: "Conversei com Thibaut quando ele estava na Copa do Mundo e lhe perguntei sobre o Mike, e ele próprio disse que enxerga uma semelhança entre os dois".

Oportunidade de ouro

Alonso ressaltou a importância de dar suporte a Penders na próxima etapa, diante da responsabilidade que o aguarda com a ausência do goleiro titular por lesão.

E disse: "Temos que ajudá-lo e apoiá-lo. Ele é um goleiro para o presente e para o futuro".