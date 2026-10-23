Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

A "versão Courtois" aparece no Chelsea: Alonso revela surpresa sobre seu jovem goleiro

T. Courtois
X. Alonso
M. Penders
Chelsea x Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
Bélgica
Espanha
England

após a lesão de Martínez

O espanhol Xabi Alonso, treinador do Chelsea, elogiou o potencial do jovem goleiro belga Mike Penders, comparando-o a seu compatriota Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, e revelou que o próprio Courtois também enxerga semelhanças entre os dois.

O Chelsea se prepara para enfrentar o Tottenham no sábado, em meio a mudanças previstas na posição de goleiro, após a lesão de Dibu Martínez e a cirurgia a que ele se submeteu para tratar uma fratura na mandíbula, o que concede a Penders, de 21 anos, uma nova oportunidade de mostrar sua capacidade na Premier League.

Semelhante a Courtois

Alonso falou sobre as semelhanças entre Penders e Courtois, destacando que a comparação não se limita à nacionalidade belga, mas inclui também a altura, o uso do pé esquerdo e a capacidade de lidar com as bolas aéreas.

O treinador do Chelsea afirmou: "Há muitas semelhanças, não apenas a nacionalidade. Os dois têm a mesma altura, ambos usam o pé esquerdo e ambos dominam as bolas aéreas".

Próximas partidas
CHE

CHE

Premier League

24 de out. de 2026

TOT

TOT

Alonso revelou que conversou com Courtois durante o período em que ele esteve na Copa do Mundo e o questionou sobre o jovem goleiro, acrescentando: "Conversei com Thibaut quando ele estava na Copa do Mundo e lhe perguntei sobre o Mike, e ele próprio disse que enxerga uma semelhança entre os dois".

Oportunidade de ouro

Alonso ressaltou a importância de dar suporte a Penders na próxima etapa, diante da responsabilidade que o aguarda com a ausência do goleiro titular por lesão.

E disse: "Temos que ajudá-lo e apoiá-lo. Ele é um goleiro para o presente e para o futuro".

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google