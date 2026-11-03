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A verdade sobre o renovado interesse do Al-Hilal na contratação de Bruno Fernandes

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Dissiparam-se os rumores que circulavam sobre uma movimentação do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para contratar novamente o português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, durante a próxima janela de transferências de inverno, depois que um jornalista inglês revelou a verdadeira postura do clube em relação ao negócio aguardado.

O jornalista Ben Jacobs confirmou, por meio de sua conta na plataforma "X", que não são verdadeiras as informações que falavam sobre a intenção do Al-Hilal de renovar suas tentativas de contratar o astro português em janeiro, apontando que todas as vagas destinadas a jogadores estrangeiros no elenco da equipe saudita estão atualmente ocupadas.

Essa negação veio em resposta a informações da imprensa que afirmavam que o Al-Hilal estava preparado para apresentar uma nova proposta, no valor de até 55 milhões de euros, com o objetivo de convencer o Manchester United a abrir mão de seu capitão durante o mercado de inverno, sem que houvesse qualquer confirmação oficial dessas notícias.

Bruno Fernandes foi um dos principais alvos do Al-Hilal no verão de 2025, já que o clube saudita tentou contratá-lo antes de sua participação na Copa do Mundo de Clubes, por meio de uma proposta que se aproximou de 100 milhões de libras esterlinas em favor do Manchester United, além de um salário semanal para o jogador que chegava a 700 mil libras esterlinas.

Apesar da magnitude da proposta, o negócio não se concretizou, depois que o próprio Bruno confirmou ter recebido uma oferta do Al-Hilal, revelando que Fahd bin Nafel, presidente do clube à época, entrou em contato pessoalmente com ele para saber qual era sua posição em relação a uma transferência para o Campeonato Saudita.

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