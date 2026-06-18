Reportagens da mídia esclareceram a polêmica surgida nos últimos dias em torno de Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, após a divulgação de notícias que associavam a queda em seu desempenho na partida contra o Uruguai a circunstâncias familiares específicas.

Relatos divulgados indicavam que Al-Dossari disputou a partida de estreia da seleção saudita na Copa do Mundo de 2026 sob pressão psicológica, devido a uma cirurgia a que um membro de sua família foi submetido antes do jogo, o que teria afetado sua concentração e desempenho em campo.

No entanto, o canal “Al Arabiya” negou categoricamente a veracidade dessas notícias, afirmando que as informações divulgadas sobre um membro da família de Salem Al-Dosari ter sido submetido a uma cirurgia antes do confronto contra o Uruguai não têm qualquer fundamento.

A negação veio para pôr fim às especulações que se espalharam pelas redes sociais e por algumas plataformas de mídia após a partida, especialmente diante do desempenho apresentado pelo capitão da seleção saudita durante o jogo.

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Al-Dosari participou de todos os minutos da partida, que terminou empatada em 1 a 1, mas seu desempenho gerou polêmica entre a torcida saudita, já que muitos consideraram que o jogador não atuou como de costume, tanto em termos de dribles quanto de arrancadas ofensivas, que sempre foram uma de suas principais armas.

Além disso, o técnico grego Georgios Donis foi alvo de críticas generalizadas por manter Al-Dosari em campo até o apito final, apesar da queda em seu desempenho físico e técnico durante longos períodos da partida.Com a negação das notícias relacionadas a uma crise familiar, o debate volta-se novamente para os aspectos técnicos e físicos do desempenho do capitão da Seleção Saudita, em um momento em que a torcida saudita aguarda ansiosamente sua reação nas próximas partidas do campeonato.