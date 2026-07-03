A um passo de igualar Pelé... Ronaldo entra para a lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, entrou para a lista dos maiores artilheiros da Copa do Mundo, após marcar um gol contra a Croácia na edição atual do torneio.

Ronaldo liderou a seleção de Portugal a uma vitória difícil sobre os companheiros de Luka Modrić por 2 a 1, em partida disputada na madrugada desta sexta-feira pelas oitavas de final, garantindo assim um confronto acirrado contra a Espanha nas oitavas de final na próxima segunda-feira.

O gol do craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, saiu de um pênalti, que ele converteu aos 68 minutos, mandando a bola no meio do gol.

Este é o 11º gol de Ronaldo na Copa do Mundo, sendo ele o único jogador a marcar em seis edições diferentes do torneio.

Apesar disso, este foi seu primeiro gol nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, embora tenha disputado oito partidas desse tipo nas últimas cinco edições.

De acordo com as estatísticas do “Mister Chip”, Ronaldo ocupou o nono lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, lista liderada por seu rival Lionel Messi, astro da Argentina, com 19 gols.

Ronaldo igualou o recorde do alemão Jürgen Klinsmann e do húngaro Sándor Kocsis, e está a apenas um gol de empatar com o falecido lendário brasileiro Pelé, autor de 12 gols.

Harry Kane, atual craque da Inglaterra, ocupa o sexto lugar, empatado com o ex-jogador francês Just Fontaine, com 13 gols cada um.

Há quatro jogadores da Copa do Mundo de 2026 entre os dez maiores artilheiros da história da Copa do Mundo; portanto, a classificação pode mudar a qualquer momento. Os jogadores são: o líder Messi, com 19 gols; o segundo colocado, Kylian Mbappé, com 18 gols; Kane, em sexto lugar, com 13 gols; e, em nono lugar, Ronaldo, com 11 gols.