A um passo da final, Liverpool alcança números impressionantes na Champions

O Liverpool deu um passo importante no caminho para a grande final da Liga dos Campeões ao vencer o Villarreal por 2 a 0, nesta quarta-feira (27). Além do bom resultado em casa, o clube de Jürgen Klopp firmou números importantes que animam ainda mais nessa reta final do torneio.

Só restam quatro times em busca do tão cobiçado título da Champions League. Nenhum deles chegou à semifinal brincando, mas o Liverpool está fazendo uma campanha especialmente notável nesta campanha em busca de sua sétima Orelhuda - marcas alcançadas no primeiro jogo do confronto contra o Villarreal mostraram isso.

Para começar, os Reds alcançaram sua nona vitória na atual temporada da Champions League, o maior número de triunfos conquistados pelo clube em uma única campanha nas competições europeias, sem contar jogos eliminatórios das preliminares. Além do resultado positivo contra o Submarino Amarelo, o Liverpool ainda venceu todos os seis jogos da fase de grupos (ou seja, bateu duas vezes Milan, Porto e Atlético de Madrid ), além de Inter de Milão e Benfica, nos jogos de ida das oitavas e das quartas de final, respectivamente.

Além disso, dentro de campo os torcedores têm uma "dupla conforto", quando fica complicado, podem contar com Mohamed Salah e Sadio Mané. Isso porque, também contra o Villarreal, a assistência do egípcio para o gol do senegalês marcou a sétima colaboração entre eles na Champions, e os tornou a dupla mais prolífica de um clube inglês na competição, se igualando à Wayne Rooney e Ryan Giggs, além de Salah com Roberto Firmino.

E se isso não basta para deixar o torcedor do Liverpool ainda mais animado para uma vaga para a final, vale lembrar que nesta edição da Champions, os Reds construíram suas classificações no mata-mata a partir dos resultados dos jogos de ida.

No entanto, ainda falta mais um jogo. A volta será na Espanha, na casa do Villarreal, na próxima terça-feira (3), às 16h (de Brasília).