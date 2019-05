A última temporada de Rodrygo no Santos antes do Real Madrid: jogos, gols e minutos em campo

Atacante vive últimos momentos com a camisa do Peixe antes de se transferir para os Merengues

No profissional do desde 2017, quando fez sua estreia aos 16 anos, Rodrygo está em contagem regressiva para encerrar sua passagem pelo clube da Vila Belmiro.

O atacante foi contratado pelo em 2018 e irá se apresentar ao time espanhol em julho deste ano, para a pré-temporada europeia. Com isso, Rodrygo sabe que irá embora do Santos sem levantar uma taça pela equipe principal.

O camisa 11 tem sido um "12º jogador" no elenco de Jorge Sampaoli, alternando entre uma vaga na equipe titular e entrando no decorrer dos jogos. Seu último gol foi diante do , em 12 de maio, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, Rodrygo fez 19 jogos neste ano e totalizou cinco gols.

Confira os detalhes dos jogos em que o "Raio da Vila Belmiro" esteve em campo em ordem cronológica até o momento.

18/02 - Santos 3 x 0 - - entrou aos 17 minutos do segundo tempo; fez um gol

entrou aos 17 minutos do segundo tempo; fez um gol 23/02 - 0 x 0 Santos - Paulistão - jogou os 90 minutos

jogou os 90 minutos 02/03 - Santos 3 x 2 Oeste - Paulistão - entrou no intervalo

entrou no intervalo 07/03 - Santos 4 x 0 - Copa do - jogou 82 minutos; fez um gol

jogou 82 minutos; fez um gol 10/03 - 0 x 0 Santos - Paulistão - entrou no intervalo

entrou no intervalo 15/03 - Santos 0 x 1 - Paulistão - jogou 76 minutos

jogou 76 minutos 20/03 - -SP 4 x 0 Santos - Paulistão - entrou no intervalo

entrou no intervalo 23/03 - Santos 2 x 0 - Paulistão - jogou 83 minutos

jogou 83 minutos 26/03 - RB Brasil 0 x 0 Santos - Paulistão - entrou no intervalo

entrou no intervalo 31/03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Paulistão - entrou no intervalo

entrou no intervalo 04/04 - 1 x 0 Santos - - jogou 53 minutos

jogou 53 minutos 08/04 - Santos (6) 1 x 0 (7) Corinthians - Paulistão - entrou no intervalo

entrou no intervalo 11/04 - Santos 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil - jogou 82 minutos; fez um gol

jogou 82 minutos; fez um gol 17/04 - Santos 2 x 0 - Copa do Brasil - jogou os 90 minutos; fez um gol

jogou os 90 minutos; fez um gol 24/04 - Vasco 2 x 1 Santos - Copa do Brasil - jogou os 90 minutos

jogou os 90 minutos 02/05 - Santos 2 x 1 - Brasileirão - jogou os 90 minutos

jogou os 90 minutos 05/05 - 0 x 0 Santos - Brasileirão - jogou os 90 minutos

jogou os 90 minutos 12/05 - Santos 3 x 0 Vasco - Brasileirão - jogou os 90 minutos; fez um gol

jogou os 90 minutos; fez um gol 15/05 - 0 x 0 Santos - Copa do Brasil - jogou 78 minutos

Atualizado em 22/05/2019