A última surpresa do Real Madrid: presidente do Porto aparece na capital espanhola

Enquanto todos acreditavam que José Mourinho, técnico do Real Madrid, dava os retoques finais em seu elenco para a nova temporada, um novo nome surgiu com força na mesa do clube merengue: um jovem meio-campista dinamarquês apontado como um dos talentos emergentes mais promissores da Europa.

Segundo revelou o jornal espanhol "Sport", o Real Madrid demonstra grande interesse na contratação de Victor Froholdt (20 anos), que possui em seu contrato com o Porto uma cláusula de rescisão no valor de 85 milhões de euros, após apenas uma temporada disputada no Campeonato Português.

Froholdt havia se juntado ao Porto no verão de 2025, vindo do Copenhague por 20 milhões de euros, mais dois milhões de euros em variáveis, e assinou contrato até 2030. Seu valor de mercado subiu, em menos de um ano, para 50 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, sendo o jogador mais valioso do Campeonato Português na atualidade.

O que aumentou ainda mais a intensidade das especulações foi o surgimento inesperado de André Villas-Boas, presidente do Porto, na capital Madri nos últimos dias, em um momento que coincide exatamente com a associação do nome de sua joia ao Real Madrid. Apesar de não haver confirmação oficial sobre a realização de uma reunião direta entre as partes, a presença do mandatário do clube português em Madri não pode ser considerada mera coincidência.

O interesse de Mourinho por Froholdt vem de um conhecimento antigo, já que o treinador português havia elogiado muito o jogador dinamarquês durante seu período à frente do Benfica, e suas palavras chegaram até a imprensa dinamarquesa. Hoje, com a assunção do comando do Real Madrid, o nome do jogador voltou a ser aventado com força como um pedido especial de Mourinho.

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O brilho de Froholdt não foi obra do acaso, pois ele foi um pilar fundamental no time do técnico Francesco Farioli, que conquistou merecidamente o Campeonato Português. Ele disputou a maioria das partidas da temporada, marcou 8 gols e deu 7 assistências em todas as competições, além de ter sido decisivo também na Liga Europa, antes de começar a nova temporada com o gol da vitória na final da Supercopa de Portugal diante do Tirsense, no dia 1º de agosto, com o prêmio de melhor jogador da partida.

O Real Madrid estuda a situação no momento e considera Froholdt uma opção preferida de Mourinho, mas o Porto sabe muito bem que possui uma joia de valor inestimável e só a liberará mediante o pagamento de uma quantia próxima ao valor da cláusula de rescisão, de 85 milhões de euros.