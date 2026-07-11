A última foto... A primeira mensagem da namorada do astro sul-africano após seu suicídio

Uma atmosfera de tristeza tomou conta do futebol mundial após a morte do jogador da seleção sul-africana Jaden Adams, meio-campista da seleção da África do Sul, aos 25 anos, poucas semanas após sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, em meio a mensagens comoventes de pessoas próximas a ele, enquanto reportagens locais indicavam que a morte teria ocorrido por suicídio, e a polícia continua investigando para esclarecer as circunstâncias.

Após a divulgação da notícia do falecimento, Akila Adendorf, namorada de Adams, publicou uma mensagem comovente no “Stories” de sua conta no Instagram, na qual disse: “Muito obrigada a todos pelas mensagens de condolências e apoio. Elas significam muito para mim e para nossa filha Alaya neste momento difícil. Agradeço cada mensagem que recebi, mesmo que ainda não tenha conseguido responder a todas. Tentarei entrar em contato com todos o mais rápido possível. Obrigada pela compreensão e gentileza de vocês.”

Adams era jogador do Mamelodi Sundowns, mas o clube sul-africano inicialmente se absteve de confirmar ou negar a notícia de sua morte.

Por outro lado, a Associação de Jogadores de Futebol da África do Sul confirmou a notícia do falecimento pela plataforma “X”, escrevendo: “A morte levou um de nós de forma cruel. Privou nosso país de um jogador de futebol excepcional, mas não conseguirá apagar o legado que Jaiden Adams deixou. Continuaremos a lembrar de sua humildade, de seu talento excepcional e do orgulho com que representou a África do Sul. Descanse em paz, Jaiden, você nunca será esquecido.”

Além disso, o site Soccer Laduma citou Brinden Johnson, uma das orientadoras próximas ao jogador, dizendo: “A ferida ainda está recente, e tudo continua sendo muito doloroso. A família não deseja receber nenhum contato no momento, pois não está em condições de responder a ninguém. Essa perda abalou profundamente a todos”.

Por sua vez, o jornal sul-africano “Sunday World” informou que Adams tirou a própria vida na manhã de sábado, em sua casa na cidade de Stellenbosch, perto da Cidade do Cabo.

O jornalista Noho Adams acrescentou que, segundo as informações de que dispõe, o jogador sofria de depressão.

A última foto

De acordo com o jornal alemão Bild, poucas horas antes de sua morte, Adams republicou uma foto sua com sua companheira, Aquila Adendorf, em sua conta no Instagram. Os dois mantinham um relacionamento há muitos anos e têm uma filha de cinco anos.

Adendorf desejou boa sorte a Adams pelo Instagram antes do início da Copa do Mundo e escreveu uma mensagem comovente antes da primeira partida da África do Sul na Copa do Mundo contra o México: “Boa sorte na Copa do Mundo, meu amor”.

E acrescentou: “Tenho muito orgulho de você e de todo o seu esforço. Entre em campo, aproveite cada momento e mostre ao mundo o seu talento. Aconteça o que acontecer, serei sempre sua maior torcedora. Desejo a você todo o sucesso, confiança e um torneio inesquecível. Te amo e mal posso esperar para torcer por você!”