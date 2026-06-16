A última foi a Arábia Saudita... As seleções asiáticas estão causando sensação na Copa do Mundo

As seleções asiáticas continuaram a apresentar um início forte na Copa do Mundo de 2026, após terem obtido resultados positivos em suas primeiras partidas da fase de grupos, sem sofrer nenhuma derrota até o momento, em um começo notável que reflete o avanço do futebol asiático no cenário mundial.

As cinco partidas disputadas pelas seleções asiáticas até o momento apresentaram uma mistura de vitórias e empates, com uma única vitória contra quatro empates, um saldo positivo diante de diversas escolas de futebol da Europa, América do Sul e Oceania.

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A seleção da Coreia do Sul apresentou um dos resultados mais notáveis após vencer a República Tcheca por 2 a 1, enquanto a seleção do Japão manteve sua forte presença com um empate emocionante contra a Holanda por 2 a 2, em uma partida que foi bastante disputada até os últimos instantes.

Já a seleção saudita conseguiu empatar em 1 a 1 com o Uruguai em um confronto acirrado que contou com um excelente desempenho defensivo, enquanto a seleção iraniana saiu com um empate positivo por 1 a 1 contra a Nova Zelândia, em uma partida marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes.

A seleção do Catar também conseguiu um resultado positivo ao empatar (1 a 1) com a Suíça, completando a série de resultados que manteve as seleções asiáticas invictas no início de sua trajetória na Copa do Mundo.

Esses confrontos se distribuíram entre seleções asiáticas contra adversários europeus em quatro partidas, contra um único confronto contra uma seleção da América do Sul, o que confere a esses resultados um valor adicional em termos da força dos adversários e da diversidade de estilos de jogo.

Com este início, as seleções asiáticas confirmam que entram na Copa do Mundo de 2026 com diferentes ambições e capacidade de acompanhar os grandes do mundo, em um cenário que reflete um claro desenvolvimento no nível do futebol asiático em termos de desempenho e resultados.