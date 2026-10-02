A última esperança: qual é o argumento do Manchester City para salvar seu destino no caso da Premier League?

O Manchester City apresentou recurso contra a decisão da comissão independente que concluiu que o clube violou as regras financeiras da Premier League inglesa, após considerar que o clube ocultou um financiamento no valor de 830,69 milhões de libras esterlinas vindo dos proprietários e o apresentou como receitas de patrocínio.

Segundo fontes da rede britânica "Sky Sports", o Manchester City afirmou em seu recurso perante a Premier League inglesa que o financiamento adicional vinculado aos contratos de patrocínio durante o período de 2009 a 2018 veio do governo de Abu Dhabi, e não dos proprietários do clube.

Os advogados do Manchester City haviam apresentado esse argumento durante as audiências realizadas em 2024, mas a comissão independente o rejeitou.

A comissão concluiu em seu veredito que essa versão foi, conforme consta na decisão, uma explicação "inventada pelo clube muito tempo depois de os acontecimentos ocorrerem, numa tentativa de ocultar a verdade sobre o esquema de financiamento disfarçado".

A maioria das ações do Manchester City pertence à empresa Newton Investment and Development LLC, ligada ao xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan.

O xeque Mansour é membro da família governante de Abu Dhabi e ocupa o cargo de vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e vice-primeiro-ministro.

O Manchester City segue negando a prática de qualquer irregularidade e apresentou seu recurso numa tentativa de anular a decisão da comissão independente e comprovar a validade de sua posição quanto à origem do financiamento.