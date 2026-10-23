A última dança de Michael Carrick? Três homens que podem tirar o Manchester United do atoleiro

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Duas vitórias em 11 jogos, 13º lugar na liga e uma derrota humilhante em Como. Se houver demissão, a INEOS teria três nomes viáveis em sua lista: Nagelsmann, Howe e Conte. Confrontamos os números com as especulações.

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Julian Nagelsmann: um plano cercado de dúvidas

Old Trafford tem se tornado cada vez mais um lugar onde boas intenções não se concretizam. Os números são inegavelmente ruins: duas vitórias em 11 jogos, 13º lugar na tabela, uma goleada sofrida por 4 a 1 na casa do Como e uma sequência de sete partidas sem vencer. Além disso, o capitão expressou publicamente suas dúvidas sobre as táticas atuais. Embora Michael Carrick ainda tenha o respaldo da diretoria por enquanto, a INEOS busca ativamente um plano B. Segundo o The Telegraph, Julian Nagelsmann é a primeira opção. O treinador teria sido sondado e estaria interessado no cargo. Sem trabalho desde a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, ele também poderia ser contratado sem o pagamento de indenização.

Os dados reforçam sua candidatura. O United finalizou mais do que qualquer outro time da liga (138 vezes), mas marcou apenas 10 gols, e recupera a bola no terço final do campo somente três vezes por jogo. Em comparação, o Bayern de Nagelsmann em 2021-22 fazia isso 7,6 vezes por partida, a melhor marca da Bundesliga. Além disso, o Leipzig sob seu comando em 2020-21 foi o time que menos sofreu finalizações e gols na liga, com média de 60% de posse de bola. Ainda assim, há sinais de alerta: a eliminação para o Paraguai nos pênaltis na fase de 32 equipes, a derrota nas quartas de final da Eurocopa de 2024 e os rumores persistentes de atritos no vestiário do Bayern. Se o United contratar o Nagelsmann do Leipzig, fará um excelente negócio; se receber a versão desgastada do treinador, será apenas mais uma experiência cara.

Eddie Howe: a opção mais segura

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Se Nagelsmann representa uma aposta, Eddie Howe é a opção mais segura e, segundo relatos, continua contando com forte apoio de pessoas importantes na tomada de decisões. Livre no mercado desde que deixou o Newcastle no verão, Howe já recusou outras propostas e estaria aberto a uma mudança para Manchester. Seu currículo é, essencialmente, uma sequência de reconstruções bem-sucedidas: levou o Bournemouth da League Two até a Premier League e, depois, transformou um Newcastle ameaçado pelo rebaixamento em um time que se classificou duas vezes para a Champions League. Nesse percurso, chegou a vencer o Liverpool em Wembley e encerrou uma espera de 70 anos por um título importante. Não há glamour, mas há muito trabalho.

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Para entender seu apelo, basta observar os problemas atuais do United. O time sofreu dez gols em apenas sete jogos da liga, não passou uma única partida sem sofrer gols e cede, em média, preocupantes 8,1 finalizações por jogo de dentro da própria área. Já o Newcastle de Howe, quarto colocado em 2022-23, terminou 14 jogos sem sofrer gols e permitia apenas 6,4 finalizações por partida de dentro da área. Outro dado importante: recuperava a bola no terço final 5,3 vezes por jogo, contra 3,0 do United. Sua proposta combina pressão alta e uma defesa sólida, geralmente apoiadas em um esquema 4-3-3 bastante rígido. A única dúvida é até onde sua abordagem tática pode levar a equipe. Embora Howe certamente estabilizasse o time, um elenco que não recebeu os reforços necessários no verão talvez precise de mais do que alguém capaz de trazer tranquilidade.

Antonio Conte: uma aposta de alto risco

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Há ainda a opção imprevisível. Aos 57 anos, Antonio Conte tem no currículo títulos nacionais com Chelsea, Napoli, Inter e Juventus. Vale notar que ele próprio se candidatou à vaga em setembro. Segundo relatos da imprensa italiana, as conversas avançaram até tarde da noite de quarta-feira, o que sugere que ele poderia até abrir uma exceção à sua regra de não assumir trabalhos no meio da temporada pelo United. Suas exigências, porém, são altas: carta branca no mercado de transferências e influência significativa na montagem do elenco. Ainda assim, é difícil contestar seu histórico à frente de times em dificuldades. Ele assumiu um Chelsea que havia terminado em 10º lugar e conquistou o título logo na primeira temporada, com 30 vitórias e 93 pontos.

Sua passagem recente pelo Napoli conta uma história semelhante de rápida transformação. Uma equipe que terminou em 10º lugar em 2023-24 foi campeã em 2024-25 sob seu comando, sofrendo apenas 27 gols, passando 19 jogos sem ser vazada e cedendo somente 30 grandes chances em toda a temporada. Em comparação, o United já permitiu 14 grandes chances em apenas sete jogos da liga. Além disso, seu esquema preferido com três zagueiros se encaixaria perfeitamente no elenco deixado por Amorim. O principal risco, porém, é o próprio treinador, e os relatos sobre o assunto são bastante contraditórios. Enquanto o La Repubblica afirma que as conversas estão em andamento, o The Telegraph diz que o United perdeu o interesse por ele devido ao seu temperamento difícil e ao histórico de saídas rápidas. Fabrizio Romano, por sua vez, negou categoricamente as alegações de que exista qualquer acordo. Conte resolveria rapidamente os problemas defensivos, mas exige controle sobre todo o clube. E, quando a união em torno dele se rompe, tudo desmorona depressa.

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O veredito: quem assume o comando?

Apesar dos muitos rumores, a lista de opções é mais curta do que as manchetes sugerem. O Brighton de Fabian Hürzeler recupera a bola no terço final mais do que qualquer outro time da liga (51 vezes, ou 7,3 por jogo), mas o treinador de 33 anos teria decidido não sair. Enquanto isso, Unai Emery, que permanece na lista de candidatos, tem vínculo com o Aston Villa até 2029. Restam, portanto, apenas três treinadores livres no mercado que, segundo relatos, estariam abertos ao cargo. Nagelsmann tem o maior potencial, Howe apresenta o menor risco e Conte oferece tanto a solução mais rápida quanto a possibilidade de causar os maiores estragos. Por enquanto, Carrick ainda terá quatro jogos decisivos para provar seu valor, contra Bournemouth, Chelsea, Roma e Aston Villa, e Jason Wilcox teria a palavra final sobre seu futuro.

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Então, quem deve assumir o comando? Os números apontam dois problemas no United: uma pressão sem intensidade e uma área que permite muitas chances ao adversário. Nagelsmann atacaria principalmente o primeiro, Conte, o segundo, enquanto Howe ofereceria um pouco dos dois. Nagelsmann parece uma aposta que vale a pena. O clube precisa desesperadamente de controle e organização, e ele combina uma pressão de alto nível com um histórico de domínio das partidas, desde que mantenha o apoio do vestiário. Howe continua sendo a alternativa sensata, e Conte é a opção para uma situação de emergência. É claro que tudo isso depende de uma eventual queda de Carrick. Até que a INEOS decida demiti-lo, trata-se apenas de um rumor, não de algo concretizado.