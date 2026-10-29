Em uma tragédia que abalou o meio esportivo espanhol, o atletismo da Espanha perdeu uma de suas jovens promessas, após confirmar-se a morte da saltadora em distância Julieta Gallego, aos 24 anos, entre as vítimas do terrível acidente de colisão entre dois trens ocorrido na província de Toledo.

O acidente catastrófico, que aconteceu perto da cidade de Orgaz, na província de Toledo, deixou pelo menos 69 mortos, após a colisão de dois trens de alta velocidade na linha que liga a capital, Madri, ao sul da região da Andaluzia, no segundo acidente fatal registrado nessa linha em menos de um ano.

A federação espanhola lamenta sua campeã

A Real Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) manifestou, em comunicado oficial em sua página na rede social "X", reproduzido pela agência "Reuters" nesta quinta-feira, seu profundo pesar e total solidariedade à família do atletismo diante dessa grande perda.

A federação afirmou em seu comunicado: "A família do atletismo espanhol compartilha seu profundo pesar pela partida de Julieta Gallego, atleta do clube AD Sprint, após o trágico acidente de trem em Orgaz. Expressamos nosso total apoio à sua família, aos seus amigos e às suas companheiras de clube".

Gallego, que representou o clube AD Sprint em Madri, era uma das presenças regulares nos campeonatos de clubes espanhóis e alcançou sua melhor marca pessoal na carreira no salto em distância, de 5,90 metros, no encontro de Antequera em 2023.

"Uma vida promissora ceifada"

Por sua vez, o presidente da Federação Espanhola de Atletismo, Raúl Chapado, expressou seu profundo choque em declarações ao jornal espanhol ABC, dizendo: "Há tragédias que atingem o coração da família do atletismo. E hoje, a comunidade esportiva lamenta a partida de Julieta, que tinha diante de si uma vida promissora injustamente ceifada".