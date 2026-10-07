Prevalece um clima de preocupação entre os dirigentes do futebol inglês quanto à possibilidade de o Manchester City disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, mesmo em caso de ser punido com o rebaixamento da Premier League.

O Manchester City enfrenta punições severas caso fracasse em seu recurso contra a decisão da comissão independente que o condenou por cometer todas as infrações relacionadas às regras financeiras da Premier League ao longo de nove temporadas, além de sua condenação na maioria das acusações referentes à não cooperação com a investigação conduzida pela liga da Premier League.

A comissão concluiu que o Manchester City é culpado de todas as acusações relacionadas ao inflacionamento das receitas de patrocínio em cerca de 830 milhões de libras esterlinas por meio de contratos fictícios, além da ocultação de outras despesas no valor adicional de aproximadamente 90 milhões de libras esterlinas.

A comissão entendeu que o Manchester City não teria cumprido as regras de lucratividade e sustentabilidade exigidas entre as temporadas 2009-2010 e 2017-2018, não fossem tais infrações.

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O clube segue negando todas as acusações que lhe são imputadas e apresentou recurso contra a decisão.

Punições que podem chegar ao rebaixamento

Em caso de rejeição do recurso, o Manchester City ficará exposto a uma série de punições severas, entre elas a perda de pontos, a imposição de multas financeiras e, até mesmo, a possibilidade de sua exclusão da Premier League.

Mas, de acordo com a emissora britânica "BBC", dirigentes de destaque do futebol inglês sentem preocupação com a possibilidade de o Manchester City continuar participando da Liga dos Campeões e de outras competições europeias na próxima temporada, caso se classifique a elas com base em seus resultados esportivos.

Como o City pode disputar competições europeias apesar do rebaixamento?

O Manchester City disputa atualmente a Liga dos Campeões e, em caso de conquista do título pela segunda vez em sua história, garantirá automaticamente a classificação à próxima edição do torneio.

Mesmo que a equipe fracasse em conquistar o título, poderá assegurar sua vaga em uma das competições europeias com base em sua posição na Premier League, seja na Liga dos Campeões, na Liga Europa ou na Liga Conferência Europa, conforme sua colocação na tabela de classificação e as vagas que dão acesso às competições continentais.

O problema reside na inexistência de um mecanismo automático que permita afastar o Manchester City das competições europeias às quais se classifica do ponto de vista esportivo.

Segundo o relatório, as licenças da União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, são concedidas com base na situação financeira atual dos clubes, o que torna pouco clara, no momento, a base legal para recusar a concessão de uma licença europeia ao Manchester City.

A Uefa vai intervir?

Ainda assim, dirigentes de destaque do futebol inglês e europeu têm consciência da dimensão do impacto negativo potencial caso o Manchester City seja alvo de punições pesadas dentro da Inglaterra e, em seguida, continue participando normalmente da Liga dos Campeões.

A investigação da liga da Premier League também havia concluído pela condenação do Manchester City em cinco infrações relacionadas às regras da União Europeia de Futebol referentes à lucratividade e sustentabilidade.

Com base nisso, a Uefa pode decidir abrir uma investigação independente conforme seus regulamentos disciplinares, com o objetivo de analisar a possibilidade de encontrar um caminho legal que impeça o Manchester City de disputar as competições europeias, caso sua elegibilidade para tanto seja confirmada de acordo com as punições que lhe forem aplicadas.