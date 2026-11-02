A União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, anunciou a equipe de arbitragem que comandará o aguardado e eletrizante confronto entre Fenerbahçe e Liverpool, válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Europa, que será disputado na próxima quarta-feira em solo turco.

Ede acordo com comunicado oficial divulgado pela Uefa, a missão de comandar a partida decisiva foi entregue ao famoso árbitro internacional francês Clément Turpin. Turpin terá a ajuda de seus compatriotas Nicolas Danos e Benjamin Pagès como árbitros assistentes, enquanto Jérémy Stinat será o quarto árbitro.

A designação de Turpin traz más lembranças para a torcida do Liverpool, pois os Reds têm um histórico negativo com o árbitro francês em seus momentos europeus mais importantes. Turpin foi o quarto árbitro na famosa final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2017-2018, que o Liverpool perdeu para o Real Madrid pelo placar de 3 a 1 em Kiev.

Turpin também voltou a ser o árbitro de campo na final da mesma competição na temporada 2021-2022, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris, que terminou igualmente com uma derrota inglesa por 1 a 0.

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O histórico dos times turcos com Turpin

Por outro lado, Turpin tem um histórico equilibrado com os times turcos, tendo comandado 5 partidas anteriores desses clubes:

30 de setembro de 2025: Galatasaray 1 a 0 Liverpool

24 de outubro de 2024: Fenerbahçe 1 a 1 Manchester United

16 de agosto de 2017: Başakşehir 1 a 2 Sevilla

10 de março de 2016: Fenerbahçe 1 a 0 Sporting Braga

12 de dezembro de 2013: Lazio 0 a 0 Trabzonspor

A partida de quarta-feira é decisiva para ambas as equipes na disputa pela classificação, com o Fenerbahçe buscando aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida, enquanto o Liverpool procura quebrar o jejum contra Turpin e conquistar uma vitória que lhe devolva o equilíbrio continental.