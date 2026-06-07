A Turquia ganha confiança rumo à Copa do Mundo graças ao belíssimo gol de Yunus Akgün

No estádio do Inter Miami, a Turquia venceu a Venezuela por 2 a 1. Graças aos gols de Baris Alper Yilmaz e Yunus Akgün, os turcos partem com boa confiança para a primeira partida da Copa do Mundo contra a Austrália, que empatou com a Suíça (1 a 1).
Logo no início da partida, a Venezuela já abriu o placar. Gleiker Mendoza avançou pela área, cortou para dentro e chutou com efeito, mandando a bola no ângulo superior oposto.
Os turcos, com Orkun Kökcü e Arda Güler entre os titulares, tiveram que buscar o empate contra a resistente Venezuela, que não se classificou para a Copa do Mundo.
Pouco antes do intervalo, Yilmaz empatou o jogo em 1 a 1. Um escanteio com efeito bateu na trave e acertou a parte superior do corpo do turco, e a bola acabou entrando no gol com muita sorte.
Após o intervalo, o placar inicial foi totalmente revertido. Güler encontrou Akgün em espaço livre, a 25 metros do gol de José David Contreras. De primeira, ele chutou a bola de forma fantástica: 2 a 1.
O belíssimo gol de Akgün acabou sendo suficiente para a vitória. Em 14 de junho, a Turquia estreia na Copa do Mundo com uma partida da fase de grupos contra a Austrália.