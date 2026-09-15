Não olhe para trás com raiva se você não conseguiu comprar ingressos para a histórica turnê Live '25 Tour do Oasis no ano passado, porque em breve terá outra chance de ver os lendários mestres musicais de Manchester em ação. Continue lendo para saber todas as últimas notícias sobre ingressos e turnê do Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs e companhia anunciaram as datas e os locais de uma enorme turnê Live ’27, que passará por estádios famosos de futebol e de esportes em todo o mundo entre maio e setembro de 2027.

Mais uma vez, os ingressos devem se esgotar rapidamente para essa sequência tão aguardada da turnê de reunião recordista do ano passado. Mais de 2,2 milhões de ingressos foram vendidos na última turnê do Oasis, o que a tornou a turnê com mais ingressos vendidos de 2025.

Quais são as datas e os locais da turnê do Oasis em 2027?

Liam Gallagher descartou oficialmente os rumores de que a banda será a atração principal do Glastonbury 2027, dizendo aos fãs nas redes sociais que isso "não vai acontecer". Esse é mais um motivo pelo qual haverá uma enorme corrida para ver seus próximos shows solo como atração principal. As 38 datas a seguir da ‘Live ’27 Tour’ foram anunciadas:

Datas Local (cidade) sex., 21 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) dom., 23 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) ter., 25 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) sex., 28 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) sáb., 29 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) sex., 4 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) dom., 6 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ter., 8 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 11 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sáb., 12 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ter., 15 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 18 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sáb., 19 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ter., 22 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 25 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sáb., 26 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 2 de jul. de 2027 Allianz Arena (Munique, Alemanha) sáb., 3 de jul. de 2027 Allianz Arena (Munique, Alemanha) sáb., 10 de jul. de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Espanha) dom., 11 de jul. de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Espanha) sex., 16 de jul. de 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdã, Países Baixos) sáb., 17 de jul. de 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdã, Países Baixos) sex., 23 de jul. de 2027 Stade de France (Paris, França) sáb., 24 de jul. de 2027 Stade de France (Paris, França) qui., 29 de jul. de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Itália) sex., 30 de jul. de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Itália) ter., 10 de ago. de 2027 Gillette Stadium (Boston, EUA) sex., 13 de ago. de 2027 Gillette Stadium (Boston, EUA) sáb., 14 de ago. de 2027 Gillette Stadium (Boston, EUA) sex., 20 de ago. de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EUA) sáb., 21 de ago. de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EUA) ter., 24 de ago. de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EUA) sáb., 4 de set. de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) dom., 5 de set. de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) sáb., 11 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) dom., 12 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) sáb., 18 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) dom., 19 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra)

Como comprar ingressos para a turnê do Oasis em 2027

Para comprar ingressos oficiais da Oasis Live '27 Tour, você precisa concluir o processo de registro de ingressos pelo site oficial da banda Oasis. O registro está aberto até as 16h BST de quinta-feira, 17 de setembro. Integrantes da lista de e-mails do Oasis também precisam se registrar.

Você precisa se registrar/inserir seus dados para ter a chance de receber um código único para acessar a venda.

Os cadastrados serão escolhidos aleatoriamente para receber um código único. O registro não garante que você receberá um código nem que conseguirá comprar ingressos no caso de receber um código.

Você precisará de uma conta na Ticketmaster para comprar ingressos. Você deve usar o e-mail da sua conta na Ticketmaster para se registrar no processo.

Para reduzir as filas, a venda acontecerá em horários escalonados ao longo de três dias: sexta-feira, 25 de setembro, sábado, 26 de setembro, e domingo, 27 de setembro de 2026. Se você receber um código único, o seu e-mail informará qual venda poderá acessar.

Se você não conseguir comprar ingressos na venda da Oasis Live '27 Tour, pode considerar sites secundários de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de obtê-los. Os preços podem ser mais altos em sites de revenda, mas, se você está ansioso para ver as lendas da música britânica ao vivo, eles podem ser a melhor opção para garantir esses ingressos dourados.

Quanto custam os ingressos para a turnê do Oasis em 2027?

Com base nos preços padrão de face value das datas recentes da turnê do Oasis, os ingressos da Live ’27 Tour na Ticketmaster devem variar de £75 a £200+ (incluindo taxas) e devem seguir esta estrutura:

Ingressos sentados básicos : a partir de cerca de £75.

Pista em admissão geral : de cerca de £135 a £150.

Pacotes premium e VIP : chegando a £200 ou mais para opções de hospitalidade.

Durante a venda da última turnê, a demanda extrema acionou a precificação dinâmica 'in-demand' na Ticketmaster, o que fez os ingressos padrão dispararem para £350.

No entanto, novas regras estarão em vigor para esta próxima turnê. A Ticketmaster avisará os fãs com 24 horas de antecedência se um sistema de preços em níveis ou com aumento progressivo for usado. Ela também dará atualizações em tempo real sobre os preços e sobre quando os ingressos mais baratos se esgotarem enquanto você estiver esperando na fila online.

Acompanhe o site oficial do Oasis e a Ticketmaster para mais informações, e também sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Oasis

O Oasis é uma das maiores e mais influentes bandas britânicas de rock de todos os tempos, com mais de 100 milhões de discos vendidos no mundo todo e tendo definido o movimento musical "Britpop" dos anos 1990.

Formada em Manchester em 1991, a banda é tão famosa por seus hinos inesquecíveis quanto pela rivalidade caótica e duradoura entre irmãos de seus dois membros centrais, Liam e Noel Gallagher.

Momentos-chave da era Oasis

1991–1996 : A banda foi formada em Manchester. Lançou dois dos álbuns britânicos mais icônicos e vendidos mais rapidamente de todos os tempos e tocou para 250.000 pessoas no Knebworth Park.

1995 : Uma lendária batalha nas paradas com a banda rival Blur. As duas lançaram singles exatamente no mesmo dia.

2009 : A banda se separou abruptamente após uma briga violenta nos bastidores entre Liam e Noel, em Paris.

2024-Present : Os irmãos fizeram as pazes, anunciando um grande retorno aos palcos para 2025 e turnês ampliadas em estádios para 2027.

Os maiores sucessos

Wonderwall - A música mais famosa do Oasis. É um hino global de pop rock que foi reproduzido bilhões de vezes e definiu a música dos anos 90.

Don't Look Back in Anger - Cantada por Noel Gallagher, esta faixa se tornou um enorme hino de coro do público e um símbolo de união e resiliência.

Champagne Supernova - Uma música psicodélica de rock com 7 minutos de duração que serve como faixa de encerramento épica do segundo álbum deles, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - A música de destaque do primeiro álbum, 'Definitely Maybe'. É um hino esperançoso e enérgico que Noel escreveu para se contrapor à música 'grunge' triste e sombria que vinha dos Estados Unidos na época.

Supersonic - O primeiro single da banda. Ele apresentou ao mundo a voz única de Liam e a atitude descolada e confiante do grupo.

Grandes recordes e conquistas musicais

Álbum com vendas mais rápidas da história do Reino Unido (na época): Quando 'Be Here Now' foi lançado em 1997, vendeu impressionantes 696.000 cópias em apenas três dias. Manteve o recorde de vendas na primeira semana no Reino Unido por 18 anos.

Grandes best-sellers: O álbum '(What's the Story) Morning Glory?' vendeu mais de 22 milhões de cópias no mundo todo. Ele segue como o quinto álbum mais vendido da história das paradas do Reino Unido.

Sete primeiros lugares consecutivos: Todos os sete álbuns de estúdio deles chegaram ao 1º lugar das paradas oficiais do Reino Unido.

Os históricos shows em Knebworth: Em agosto de 1996, o Oasis se apresentou para 250.000 pessoas ao longo de duas noites no Knebworth Park. Mais de 2,5 milhões de pessoas se candidataram a ingressos, o que representava mais de 4% de toda a população britânica na época, uma demanda recorde para um show ao vivo.