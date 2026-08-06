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A Turkish Airlines anuncia surpresa para os egípcios em razão de Mohamed Salah

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Egito

Nova decisão turca após a transferência de "Mo" para o Trabzon

Em um passo que reflete o enorme impacto popular da transferência do craque egípcio Mohamed Salah, a Turkish Airlines anunciou a operação de voos diretos ligando o Cairo à cidade de Trabzon, com o primeiro voo previsto para o dia 11 de agosto deste ano.

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A decisão veio após o Trabzonspor concluir a contratação do capitão da seleção egípcia, em uma reviravolta surpreendente no mercado de transferências turco. 

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As previsões dos últimos dias pendiam a favor do Besiktas, que parecia o mais próximo de fechar o negócio, antes que a diretoria do Trabzon conseguisse virar o jogo e garantir a assinatura do ex-ídolo do Liverpool.

O clube emitiu um comunicado oficial no qual revelou os detalhes da chegada de Salah, esclarecendo a duração do contrato acordada entre as duas partes, sem divulgar o valor financeiro do negócio.

De acordo com o que noticiou o jornal turco "kuzeyekspres", a operação da nova rota aérea tem como objetivo atender à demanda esperada dos torcedores egípcios que desejam acompanhar seu principal astro de perto. 

O jornal apontou que a medida vem "em valorização à posição excepcional que Mohamed Salah desfruta junto ao público egípcio e árabe, e com o desejo de facilitar a movimentação e abrir espaço para o maior número possível de seus fãs visitarem seu novo reduto".

Destacou ainda que, como parte das iniciativas turísticas que estão sendo implementadas na cidade, começaram os voos charter entre o Cairo e Trabzon, com a chegada nesta quinta-feira do primeiro voo charter direto, transportando 120 passageiros a bordo.

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Espera-se que a rota direta contribua para fortalecer o turismo e o intercâmbio esportivo entre o Egito e a cidade de Trabzon, que se prepara para receber uma onda de torcedores sem precedentes no início da temporada.

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