A Tunísia vive o pior início de sua história nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e sofre a mais pesada derrota em casa

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A Tunísia sofreu uma derrota histórica em casa diante da Líbia pelo placar de 2 a 0, no confronto que reuniu as duas seleções na noite desta sexta-feira, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa Africana de Nações 2027. Com o resultado, a Tunísia dá continuidade ao seu início irregular nas eliminatórias, enquanto a Líbia protagoniza uma das maiores surpresas da rodada.

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A derrota não foi apenas mais um revés para a seleção da Tunísia, mas carregou números negativos inéditos na história de suas participações nas eliminatórias continentais, sendo a maior diferença de derrota que o país já sofreu em casa nas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Além disso, foi a primeira vez que a seleção da Tunísia ficou atrás por uma diferença de dois gols durante uma partida em seu próprio estádio, na história de suas participações nas eliminatórias do torneio, um indicativo da dimensão do choque que sofreu diante de seu vizinho líbio.

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A derrota pôs fim a uma sequência que durava mais de 25 anos, durante a qual a seleção da Tunísia não havia sofrido uma derrota por dois gols de diferença nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, já que sua última queda com esse placar remonta a 24 de março de 2001, quando perdeu para o Marrocos na capital Rabat por 2 a 0.

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A Tunísia também registrou o pior início de sua história em participações nas eliminatórias continentais, depois de não conseguir nenhuma vitória em seus três primeiros jogos, pela primeira vez na história, contentando-se com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos dos 9 possíveis.

Detalhes da partida entre Tunísia e Líbia

Ali Youssef abriu o placar para a seleção da Líbia aos 44 minutos, de pênalti, após uma entrada de Ali Maaloul sobre o atacante líbio Mouaid Issa.

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A seleção da Tunísia tentou reagir no placar durante o segundo tempo, mas a seleção da Líbia conseguiu aproveitar os espaços defensivos, e Hamdou El Houni marcou o segundo gol aos 62 minutos, após um rápido contra-ataque que finalizou com um chute para dentro das redes.

Apesar das tentativas da Tunísia de diminuir a diferença, a Líbia manteve sua vantagem e conseguiu sair com uma preciosa vitória do Estádio Taïeb Mhiri, na cidade de Sfax.

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Situação da Tunísia fica mais complicada

Esta derrota aumenta a pressão sobre o técnico Moïne Chaâbani, que assumiu o comando da seleção da Tunísia na tentativa de devolver a estabilidade à equipe, após um período difícil marcado pela queda nos resultados e por mudanças frequentes no nível da comissão técnica.

A Tunísia havia começado sua caminhada no Grupo Oito com um empate contra Uganda por 1 a 1, antes de empatar novamente diante de Botsuana por 2 a 2, perdendo 4 pontos antes da derrota para a Líbia.

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A situação da Tunísia fica ainda mais difícil devido à natureza do grupo, já que Uganda, um dos países anfitriões do torneio ao lado de Quênia e Tanzânia, garantiu a classificação automaticamente, o que significa que há apenas uma vaga adicional de classificação pela qual disputam Tunísia, Líbia e Botsuana.

A derrota ganha importância redobrada para a seleção da Tunísia, pois veio diante de um concorrente direto pela vaga de classificação.

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As duas seleções devem se enfrentar novamente na próxima terça-feira, na Líbia, pela quarta rodada, em um confronto que será decisivo para as pretensões da seleção da Tunísia de corrigir o rumo e evitar se distanciar ainda mais da disputa pela classificação.