A Tunísia leva o irmão do jogador que disputou quatro partidas pela seleção holandesa para a Copa do Mundo

A Tunísia divulgou na sexta-feira a lista definitiva de convocados para a Copa do Mundo. A seleção de 26 jogadores inclui Omar Rekik, que nasceu na Holanda. A seleção tunisiana enfrentará a seleção holandesa na fase de grupos da Copa do Mundo, no dia 26 de junho.
O irmão de Karim Rekik, que disputou quatro partidas pela seleção holandesa, está sob contrato com o NK Maribor, da Eslovênia. Omar Rekik (24) vestiu a camisa do Sparta Rotterdam até alguns anos atrás e passou pelas categorias de base do PSV e do Feyenoord.
Para a Tunísia, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México começa em 15 de junho contra a Suécia. Em 21 de junho, o Japão aguarda no Grupo F, e a fase de grupos será encerrada cinco dias depois contra a seleção holandesa.
O nome mais conhecido da seleção é o de Hannibal Mejbri, companheiro de equipe de Zian Flemming no Burnley. O meio-campista já jogou pelo Manchester United e pelo Sevilla. Rani Khedira é irmão de Sami Khedira, que conquistou o título mundial com a Alemanha em 2014.
Seleção completa da Tunísia para a Copa do Mundo
Goleiros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassen (Es Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)
Defesa: Yan Valéry (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Montassar Talbi (FC Lorient), Adem Arous (Kasimpasa), Omar Rekik (NK Maribor), Ali Abdi (OGC Nice), Mohamed Ben Hmida (Esperance)
Meio-campo: Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt), Anis Ben Slimane (Norwich City), Rani Khedira (Union Berlin), Mortada Ben Ouanes (Kasimpasa), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Mohamed Hadj-Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejrbi (Burnley)
Ataque: Elias Saad (Hannover 96), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Elias Achouri (FC Copenhague), Sebastien Tounekti (Celtic), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Firas Chawat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps).