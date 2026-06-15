A Tunísia apresenta imediatamente o sucessor do técnico Lamouchi, demitido durante a Copa do Mundo

Sabri Lamouchi foi demitido do cargo de técnico da seleção da Tunísia, conforme já foi confirmado pela federação de futebol. Isso é consequência direta da goleada sofrida contra a Suécia (5 a 1) na partida de estreia da Copa do Mundo.

Enquanto a Tunísia passou por toda a fase de qualificação para a Copa do Mundo sem sofrer nenhum gol, levou cinco contra a Suécia. O mesmo já havia acontecido no último amistoso antes da Copa do Mundo, contra a Bélgica.

“É vergonhoso para nós, como equipe, e para toda a Tunísia”, afirmou o zagueiro Omar Rekik logo após a derrota para a Suécia. “Depois desse péssimo desempenho, precisamos nos olhar no espelho.”

“Precisamos primeiro nos criticar e tentar corrigir nossos erros. Prometemos a todos que daremos o nosso melhor e faremos tudo o que for possível para apresentar um desempenho melhor”, afirmou Rekik.

Esses acontecimentos preocupantes levaram, portanto, à demissão definitiva de Lamouchi. Seu sucessor já é conhecido: Mondher Kebaier assumirá o cargo de técnico interino durante a Copa do Mundo. Ele é diretor técnico da Federação Tunisiana de Futebol desde 2025.

Para Kebaier, este retorno inesperado representa uma nova oportunidade de provar seu valor no mais alto nível, depois de já ter sido técnico da Tunísia entre 2019 e 2022. Nesse período, ele obteve resultados sólidos, como a chegada à final da Copa Árabe e às quartas de final da Copa Africana, mas sua equipe também foi criticada devido ao jogo frequentemente conservador e à falta de criatividade.

Por fim, ele teve que deixar o cargo após a Copa Africana de 2022, pois o desempenho não atendeu às expectativas da federação e da torcida. Agora, ele enfrenta a difícil tarefa de trazer estabilidade de volta à equipe em pouco tempo e minimizar os danos na Copa do Mundo.