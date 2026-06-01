A Tunísia, adversária da Holanda, sofre derrota no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo

A Tunísia sofreu uma derrota por uma diferença mínima em um amistoso na noite de segunda-feira. Em Viena, o adversário da seleção holandesa na Copa do Mundo perdeu por 1 a 0 para a Áustria, que jogou com dez jogadores.

Na Áustria, nomes conhecidos como David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer e Marko Arnautovic estavam no time titular. Paul Wanner, do PSV, teve que se contentar com uma participação como reserva.

No primeiro tempo sem gols, a Tunísia foi a mais perigosa. Tanto Hannibal Mejbri quanto Anis Ben Slimane acertaram a trave, ambos em cobranças de falta.

No momento em que Slimane acertou a trave, a Áustria já estava com dez jogadores em campo. Laimer impediu, com uma mão na bola, que um jogador da Tunísia avançasse e foi expulso após intervenção do VAR.

Mesmo assim, a Áustria abriu o placar. Após mais de uma hora de jogo, Sabitzer completou um cruzamento rasteiro de Stefan Posch. Esse acabou sendo o placar final.

No próximo sábado, a Tunísia também disputará um amistoso internacional. O adversário será a Bélgica, às 15h.

Na Copa do Mundo, a Tunísia e a Holanda se enfrentam na terceira e última partida da fase de grupos. O jogo começa à 01h00 da madrugada de quinta-feira, 25, para sexta-feira, 26 de junho.