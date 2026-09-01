A transferência histórica se concretiza nos últimos instantes: Manchester City anuncia oficialmente a contratação de Enzo

O argentino Enzo Fernández concluiu sua transferência do Chelsea para o Manchester City nas últimas horas da janela de transferências de verão, depois de os dois clubes chegarem a um acordo no valor de 125 milhões de libras esterlinas.

O Manchester City anunciou em nota oficial divulgada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira a contratação de Enzo Fernández por cinco anos.

O acordo por Enzo acontece menos de duas horas após o Manchester City anunciar a contratação do ponta Iliman Ndiaye, vindo do Everton, em uma transferência que atingiu o valor total de 65 milhões de libras esterlinas.

Enzo iguala Isak

A transferência iguala o recorde da contratação mais cara da história da Premier League, marca registrada anteriormente pelo Liverpool com a contratação de Alexander Isak, segundo o jornal The Sun.

O meio-campista, de 25 anos, passou por exames médicos antes de assinar um contrato de longo prazo com o Manchester City, voltando a trabalhar com seu ex-técnico no Chelsea, o italiano Enzo Maresca, que assumiu o comando da equipe como sucessor de Pep Guardiola durante o verão.

O Manchester City havia iniciado suas conversas diretas com o Chelsea sobre a contratação de Fernández na segunda-feira, antes de as negociações se acelerarem nas últimas horas da janela de transferências para fechar o acordo antes do prazo final.

Fernández pressionava para deixar o Chelsea desde o mês de março, enquanto Maresca o via como um reforço fundamental para o meio-campo, especialmente após a saída de vários jogadores dessa posição durante o verão.

O Chelsea esperava anteriormente a permanência de seu jogador, depois de ter estipulado um prazo até 14 de agosto para receber propostas de valor não inferior a 120 milhões de libras esterlinas, sem que o Manchester City apresentasse uma oferta durante esse período, antes de as coisas mudarem com a aproximação do fechamento da janela de transferências.

As primeiras palavras de Enzo após assinar com o City

Enzo disse em declarações ao site de seu novo clube após a assinatura: "O Manchester City é o clube de maior sucesso na Inglaterra nos últimos anos. Todo jogador deseja fazer parte de um clube como este, porque todos sabem o quão boa é a gestão do Manchester City".

E acrescentou: "Não poderia estar mais feliz em estar aqui, e estou pronto para o desafio de ajudar a equipe a continuar conquistando títulos. É um clube feito para o sucesso. Se você olhar para o elenco da equipe, vai encontrar qualidade em todas as posições. Quero aprender com meus novos companheiros e me tornar um jogador melhor".

E prosseguiu: "Procuro sempre evoluir meu nível constantemente. E todos que trabalharam comigo sabem o quanto me dedico nos treinos todos os dias, e o quanto entrego durante as partidas. Dou tudo o que tenho, e posso prometer ao Manchester City que continuarei fazendo isso agora que me juntei ao clube".

O argentino continuou: "Gostaria de agradecer a Hugo, a Enzo, a Khaldoon e a todos no Manchester City que tornaram possível a concretização deste acordo. Quero retribuir a confiança que depositaram em mim, e comprovar isso o mais rápido possível".

Uma despedida emocionante

Fernández também se despediu da torcida do Chelsea com uma mensagem emocionante por meio de suas contas nas redes sociais, na qual revelou a dificuldade dos dias que antecederam sua saída do estádio de Stamford Bridge.

Ele escreveu: "Quero que saibam que estes dias não foram fáceis para mim, e escrever estas palavras também não é fácil. A verdade é que eu não estava em um bom estado".

E acrescentou: "Três anos atrás, Cobham e Stamford Bridge se tornaram um lar para mim e para minha família. Me apeguei às pessoas, à camisa e ao escudo deste clube maravilhoso".

E prosseguiu: "Obrigado por todo o amor e apoio que deram a mim e à minha família ao longo destes anos. Nunca vou esquecer isso. Este grupo lhes dará muitos outros motivos para a felicidade, e eu ficarei feliz por vocês também, nunca duvidem disso".

E completou: "Vocês estarão sempre no meu coração, torcedores do Chelsea. Sempre desejarei toda a sorte a vocês. Sempre azul. Obrigado, Chelsea".

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Por sua vez, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, manteve em grande parte o silêncio sobre o futuro de Fernández, quando questionado sobre a possibilidade da saída do jogador após seu corte da lista da equipe em uma das partidas.

O treinador espanhol disse: "Vamos ver. Queremos o melhor para a equipe, e por isso tomamos nossas decisões, e tudo o que possa acontecer antes da noite de terça-feira devemos ter conhecimento".

E acrescentou: "Não estamos certos, e nos preparamos para todos os cenários, mas estou confiante de que, aconteça o que acontecer, teremos uma equipe boa o suficiente para competir em todas as partidas da Premier League a partir de quarta-feira".

Fernández havia criticado a direção do Chelsea anteriormente após a demissão de Maresca de seu cargo em janeiro passado, quando manifestou seu descontentamento com a saída do treinador no meio da temporada.

Ele disse em declarações anteriores: "Não entendo. Às vezes há coisas que nós, jogadores, não entendemos, e como e de que maneira tentam gerir as coisas".

E acrescentou: "É evidente que a saída dele nos doeu muito, especialmente no meio da temporada, porque isso interrompe tudo. Tínhamos uma identidade, e ele nos dava um sistema claro, mesmo que o futebol tenha bons e maus momentos".

Fernández chegou ao Chelsea em janeiro de 2023, vindo do Benfica por 106 milhões de libras esterlinas, em uma transferência que representava o recorde britânico na época, antes de conquistar com o clube o título da Conference League e a Copa do Mundo de Clubes.

O jogador e seu agente, o ex-internacional argentino Javier Pastore, também tornaram público seu desejo de sair durante o verão, em um momento em que seu nome também foi associado ao Real Madrid, antes de o clube espanhol emitir um comunicado confirmando que não buscava concretizar o acordo.