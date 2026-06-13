O Club Brugge ainda conta com a chegada do zagueiro do Ajax, Dies Janse. É o que afirma o jornalista Tomas Taecke, que acompanha o campeão belga em nome do jornal Het Laatste Nieuws.
Na manhã de sábado, Taecke publicou uma extensa atualização sobre as transferências do Club. “O clube ainda conta com a chegada de Janse. O jogador da Zéelandia terá que decidir, nos próximos dias, entre uma nova chance no time de Amsterdã ou a curta viagem até Westkapelle.”
Segundo Taecke, Janse deve custar cerca de 9 milhões de euros. “Apesar dos rumores vindos da capital holandesa, o Club acredita, segundo nossas informações, ter boas chances de contratar Janse.”
Janse tem contrato com o Johan Cruijff ArenA até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, ele vale apenas 6,5 milhões de euros.
Janse, de 20 anos, foi emprestado pelo Ajax ao FC Groningen nesta temporada, onde deixou uma excelente impressão.
O jogador da seleção juvenil da Holanda disputou até agora seis partidas oficiais pelo time principal do Ajax.