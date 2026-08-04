A transferência dele ainda não é oficial! Vincent Kompany faz um experimento interessante na vitória do Bayern de Munique em amistoso

Assim como no 1 a 2 contra o SV Wehen Wiesbaden e no 15 a 0 sobre o FC Rottach-Egern, o técnico Vincent Kompany voltou a confiar em vários jovens da base na equipe titular também contra o Jeju SK FC, e eles mais uma vez deixaram impressões positivas.

Felipe Chavez (19) marcou, com assistência de Guido Della Rovere (19), logo aos 11 minutos, fazendo o esperado 1 a 0, e depois ainda teve chances de fazer mais gols. Após o empate momentâneo do Jeju, Bastian Assomo marcou o 2 a 1 aos 41 minutos. O atacante de apenas 16 anos já havia balançado as redes também contra o Rottach-Egern e vem se consolidando cada vez mais como um dos grandes vencedores desta pré-temporada.

Aqui está o relato da partida e o tempo real.

FC Bayern: Bara Ndiaye atuou pelo lado esquerdo

Quem também começou jogando foi Bara Ndiaye (18), embora sua transferência da academia parceira Gambinos Stars para o FC Bayern ainda não tenha sido anunciada oficialmente. "Ele tem a permissão para estar aqui e participar da turnê pela Ásia", disse previamente o diretor esportivo Max Eberl. A transferência deve ser concretizada nos próximos dias.

Contra o Rottach-Egern, Ndiaye marcou um golaço após entrar em campo. Contra o Jeju, Kompany testou o meio-campista central pelo lado esquerdo. Ndiaye foi muito participativo e partiu diversas vezes com qualidade para o drible. A ideia por trás do experimento de Kompany? À sombra do titular Luis Diaz, as opções do FC Bayern pelo lado esquerdo ficam rapidamente escassas. Arijon Ibrahimovic, que retornou de empréstimo, é considerado a primeira alternativa, e Ndiaye pode muito bem ter minutos por ali ao longo da temporada.

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Hiroki Ito: grande chance desperdiçada e quase gol contra

Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof e Joao Palhinha foram os cinco profissionais experientes que começaram pelo FC Bayern contra o sétimo colocado da K League 1 sul-coreana. O ídolo local Kim usou a braçadeira de capitão, mas foi substituído já aos 36 minutos. Após sua participação na Copa do Mundo, ele deve ser reintegrado aos poucos, mas sua escalação como titular provavelmente era inevitável por motivos de marketing.

Enquanto isso, Ito teve uma atuação extremamente infeliz. O japonês de 27 anos primeiro desperdiçou uma enorme chance de gol completamente livre (18), antes de quase provocar um gol contra com um recuo de cabeça após um desentendimento com Urbig (26). Ito começou como lateral-esquerdo, mas, após a saída de Kim, recuou para o centro da defesa. Ali, no início do segundo tempo, recebeu cartão amarelo por uma entrada desnecessariamente dura. Pouco depois, desviou perigosamente um chute, mas Urbig apareceu com uma grande defesa.

Há alguns dias, Eberl havia enfatizado que Ito poderia sair em caso de uma oferta correspondente. De todo modo, sua atuação contra o Jeju não foi uma carta de apresentação pensando na próxima temporada. Palhinha, que, assim como Sacha Boey e Bryan Zaragoza, deve ser vendido a qualquer custo, e Bischof, por sua vez, foram duramente batidos antes do empate momentâneo do atacante brasileiro do Jeju, Matheus Aias.

FC Bayern testa na sexta-feira contra o Aston Villa

Aos 61 minutos, Jonathan Tah, o reforço Nathaniel Brown, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic e Arijon Ibrahimovic entraram em campo. Aos 78, foi a vez de Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich e Luis Diaz. Apesar de várias boas chances, o placar final de 2 a 1 não mudou mais.

Agora, o FC Bayern viaja da ilha sul-coreana de Jeju para Hong Kong. Lá, na sexta-feira, acontece o segundo amistoso da viagem à Ásia contra o Aston Villa (14h). Em 15 de agosto, será a vez do duelo em Munique contra o RB Leipzig.