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Johan ManzambiImago
Siep Engelen

Traduzido por

A transferência de Johan Manzambi para o Newcastle United é desviada no último minuto por uma oferta de 70 milhões de euros

Mercado da bola
Newcastle
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J. Manzambi
Copa do Mundo

Johan Manzambi não irá para o Newcastle United, mas sim para o Aston Villa. É o que informam diversos meios de comunicação ingleses. Como o suíço ainda não havia dado seu aval ao Newcastle, o Villa conseguiu fechar o negócio. 

Já havia ficado claro anteriormente que o Newcastle United havia chegado a um acordo com o SC Freiburg sobre a transferência de Manzambi. As negociações com sua equipe também estavam em andamento e as condições pessoais não pareciam constituir um obstáculo. No entanto, o próprio Manzambi ainda precisava dar o sinal verde.

Isso não aconteceu, o que deu ao Aston Villa a oportunidade de superar a oferta do concorrente. Enquanto o Freiburg já havia aceitado uma oferta de 60 milhões de euros, os Villans apresentaram uma proposta de 70 milhões de euros. Assim, conseguiram fechar o negócio. 

O temor do Newcastle United se tornou, assim, realidade. Manzambi declarou sua preferência pelo Aston Villa, e o anúncio oficial da transferência parece ser apenas uma questão de tempo. O exame médico já está agendado. 

Em Birmingham, um contrato de longo prazo aguarda Manzambi, que chega como um reforço bem-vindo para o meio-campo. Amadou Onana sofreu uma grave lesão no joelho e só deve voltar aos gramados na segunda metade da temporada. 

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Manzambi causou sensação neste verão na Copa do Mundo com a Suíça, pela qual marcou três gols e deu duas assistências. Com isso, ele chamou ainda mais a atenção dos principais clubes europeus. 

Infelizmente, o meio-campista ofensivo teve que ficar de fora dos dois últimos jogos, incluindo a derrota nas quartas de final contra a Argentina, devido a uma contusão no joelho.

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