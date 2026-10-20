A história de Ferran Torres com o Barcelona, antes de sua transferência para o Paris Saint-Germain, não foi uma simples negociação de venda, mas sim um divórcio consensual que esconde por trás de si amargura e uma grande decepção.

Ferran Torres, que chegou ao Barcelona como um projeto de estrela do futuro, saiu pela porta dos fundos neste verão rumo à equipe francesa por 48,5 milhões de euros, carregando consigo um sentimento de injustiça e um desejo incontrolável de vingança no futebol. Esta noite, quando enfrentar seu antigo clube, não será apenas uma partida, mas um julgamento público de todos aqueles que o deixaram de lado.

A trajetória de Ferran com o Barcelona começou em janeiro de 2022 com grande alarde; a diretoria esportiva da época, liderada por Mateu Alemany, e com total apoio de Xavi Hernández, apostou fortemente nele e pagou 55 milhões de euros fixos + 10 milhões em variáveis para tirá-lo do banco de reservas do Manchester City, em um momento em que o clube buscava uma nova identidade.

No início, era titular absoluto, mas a chegada de Robert Lewandowski mudou tudo. Seu papel diminuiu gradualmente até que Hansi Flick chegou para lhe dar um novo sopro de vida, mas o sopro de vida logo se transformou no tiro de misericórdia.

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Ponto sem retorno: Olmo, o atacante fictício

Durante toda a última temporada, Ferran estava em sua melhor forma física e goleadora, mas Flick insistia em preferir Lewandowski, mesmo nas piores fases do polonês.

Já a gota d'água foi diante do Atlético de Madrid, quando o técnico alemão decidiu escalar Dani Olmo como um falso centroavante e ignorou completamente Ferran no banco de reservas.

Naquele momento, o atacante espanhol percebeu a amarga verdade: seu futuro não estava ali, de acordo com o que publicou o jornal espanhol "Sport".

E não foi apenas Flick quem o empurrou para fora. Ferran via com seus próprios olhos como a diretoria esportiva corria para renovar os contratos de todas as estrelas da seleção espanhola e melhorar seus salários, enquanto ele, cujo contrato termina em 2027, teve todas as suas tentativas de negociação respondidas com recusa e indiferença.

Foi para a Copa do Mundo de 2026 com a certeza de que o clube o venderia na primeira oferta adequada. Impôs uma única condição: só sairia por um projeto esportivo e financeiro superior ao que tinha no Barcelona.

E aqui surgiu o salvador que ele conhece bem: Luis Enrique, o técnico que foi fundamental em sua carreira, o pediu nominalmente em Paris e o convenceu com um projeto esportivo claro. O Paris Saint-Germain aproveitou o brilho impressionante de Ferran na Copa do Mundo, onde seu esforço foi coroado com o gol da vitória decisiva da Espanha na final contra a Argentina, levando o jogador a tomar sua decisão definitiva.

Silêncio profissional e uma negociação que agrada a todos

Ferran e seu entorno mantiveram total silêncio, não se pronunciando até concluir seu acordo completo com Paris. Em meados de agosto, informou oficialmente ao Barcelona seu desejo de sair.

Para o Barcelona, a negociação foi um presente dos céus; o jogador já não era estratégico em seus planos, e sua venda era necessária para alcançar o equilíbrio financeiro e liberar um grande espaço na folha salarial, mesmo com a saída do próprio Lewandowski e a ausência de um centroavante substituto claro. Não lhe apresentaram nenhuma oferta de renovação, nem tentaram convencê-lo a ficar.

Aumentou a raiva de Ferran o fato de a diretoria se gabar durante meses da perseguição a Julián Álvarez, enquanto ele não era sequer considerado um concorrente real para a posição de centroavante camisa 9, apesar de seus números goleadores.

Hoje, o cenário parece ideal para todos: Ferran está feliz em Paris, marcando e jogando apesar da feroz concorrência, o Barcelona montou um forte ataque sem Álvarez, e Flick está totalmente satisfeito com seu mercado de transferências.



