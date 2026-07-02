A Big Apple estava em polvorosa após o sucesso estrondoso do NY Knicks nas finais da NBA, e “A Cidade que Nunca Dorme” vai festejar a noite toda, junto com o resto do país, se os EUA erguerem o troféu da Copa do Mundo da FIFA no vizinho MetLife Stadium, no dia 19 de julho.
Embora os torcedores saibam que a jornada rumo à glória na Copa do Mundo é uma maratona e não uma corrida de velocidade, os fanáticos pela Seleção Masculina dos EUA estão empolgados com o início que suas estrelas do futebol tiveram no torneio. Depois de garantir a liderança do Grupo D, a Seleção dos EUA manteve o ritmo na primeira rodada das oitavas de final, derrotando a Bósnia-Herzegovina por 2 a 0.
O próximo desafio dos EUA é a partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, na segunda-feira (6 de julho).
Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o time de Mauricio Pochettino daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.
Resultados e jogos dos EUA na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Sexta-feira, 12 de junho
EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico)
Estádio SoFi, Inglewood
EUA venceram por 4 a 1
Sexta-feira, 19 de junho
EUA x Austrália (12h, horário do Pacífico)
Lumen Field, Seattle
Os EUA venceram por 2 a 0
Quinta-feira, 25 de junho
EUA x Turquia (19h, horário do Pacífico)
SoFi Stadium, Inglewood
A Turquia venceu por 3 a 2
Quarta-feira, 1º de julho
EUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico)
Estádio Levi's, Santa Clara
Os EUA venceram por 2 a 0
Segunda-feira, 6 de julho
EUA x Bélgica (17h, horário do Pacífico)
Lumen Field, Seattle
A trajetória dos EUA até a final da Copa do Mundo de 2026
Como os EUA terminaram em primeiro lugar no Grupo D, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Depois de derrotar a Bósnia e Herzegovina, os EUA agora enfrentarão a Bélgica em Seattle nas oitavas de final. Os jogadores de Pochettino estarão ansiosos para se vingar da derrota por 5 a 2 sofrida contra os Diabos Vermelhos em um amistoso em Atlanta, em março.
Em seguida, os adversários nas quartas de final poderiam ser Espanha ou Portugal, nas semifinais, França ou Marrocos, e na final, Brasil, Argentina ou Inglaterra.
Data (horário local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
6 de julho (17h, horário do Pacífico)
Oitavas de final
Lumen Field, Seattle
EUA x Bélgica
10 de julho (12h, horário do Pacífico)
Quartas de final
SoFi Stadium, Inglewood
Partida 98: contra o vencedor da Partida 93
14 de julho (14h CDT)
Semifinais
Estádio AT&T, Arlington
Partida 101: contra o vencedor da Partida 97
19 de julho (15h ET)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da partida 102
Grupo D – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
EUA
3
2
0
1
8
4
+4
6
Qualificado
2º
Austrália
3
1
1
1
2
2
0
4
Classificado
3º
Paraguai
3
1
1
1
2
4
-2
4
Classificado
4º
Turquia
3
1
0
2
3
5
-2
3
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo nos EUA
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo nos EUA: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Matt Turner
New England Revolution
Matt Freese
New York City FC
Chris Brady
Chicago Fire
Zagueiros
Chris Richards
Crystal Palace
Tim Ream
Charlotte FC
Antonee Robinson
Fulham
Sergiño Dest
PSV Eindhoven
Joe Scally
Borussia Mönchengladbach
Miles Robinson
FC Cincinnati
Mark McKenzie
Toulouse
Auston Trusty
Celtic
Alex Freeman
Villarreal
Max Arfsten
Columbus Crew
Meio-campistas
Tyler Adams
AFC Bournemouth
Weston McKennie
Juventus
Gio Reyna
Borussia Mönchengladbach
Malik Tillman
Bayer Leverkusen
Cristian Roldan
Seattle Sounders
Sebastian Berhalter
Vancouver Whitecaps
Atacantes
Christian Pulisic
AC Milan
Folarin Balogun
Mônaco
Timothy Weah
Olympique de Marselha
Ricardo Pepi
PSV Eindhoven
Haji Wright
Coventry City
Brenden Aaronson
Leeds United
Alejandro Zendejas
Club América
Loja: Uniformes da Copa do Mundo da FIFA 2026 dos EUA
O uniforme titular de 2026, oficialmente chamado de “Stripes”, é uma interpretação ousada e literal da bandeira americana. Inspirado fortemente nas icônicas listras “Waldo” de 2012 e nos uniformes usados durante a Copa do Mundo de 1994 (a última vez que os EUA sediaram o evento), a camisa apresenta listras onduladas em vermelho e branco vibrantes na frente e nas mangas.
O design ondulado tem como objetivo imitar o aspecto de uma bandeira esvoaçando ao vento. Para equilibrar o padrão chamativo, o uniforme apresenta uma gola redonda em azul-marinho sóbria e punhos nas mangas na mesma cor. A Nike utilizou sua nova tecnologia Aero-FIT, que prioriza leveza, respirabilidade e absorção de umidade para o calor do verão.
Em contraste com o visual brilhante do uniforme titular, o uniforme visitante — conhecido como “Stars” — adota uma abordagem mais “discreta”. A cor principal é um preto obsidiano/carbono profundo, proporcionando uma estética elegante e voltada para o estilo de vida, que funciona tanto dentro quanto fora de campo.
A característica que mais se destaca é um padrão sutil de estrelas em tons semelhantes, integrado diretamente ao tecido, que se torna mais visível sob as luzes do estádio. Detalhes em vermelho aparecem nos painéis laterais e na nuca, enquanto o emblema da federação é apresentado com acabamento prateado metálico para simbolizar a ambição do país anfitrião.
Como assistir aos jogos dos EUA com uma VPN
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.
Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.