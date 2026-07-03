A trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra o Marrocos, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

Esta Copa do Mundo da FIFA 2026 tem sido memorável para o Canadá, e a jornada ainda não acabou. Após conquistar sua primeira vitória na história da Copa do Mundo — um goleada de 6 a 0 sobre o Catar — e chegar pela primeira vez às oitavas de final do torneio, a seleção canadense busca agora avançar o mais longe possível.

Os canadenses podem ter tropeçado na última partida da fase de grupos contra a Suíça, mas ainda assim terminaram em segundo lugar no grupo, garantindo um confronto nas oitavas de final contra a África do Sul, em Los Angeles. Em uma partida muito disputada, foi o capitão, Stephen Eustáquio, quem liderou o time na linha de frente, marcando um gol nos acréscimos e levando a torcida canadense ao delírio.

Embora o Canadá não tenha mais jogos em casa programados durante o torneio, a equipe pode contar com torcida fervorosa onde quer que entre em campo. O próximo desafio dos jogadores de Jesse Marsch será contra o Marrocos, em Houston, no sábado (4 de julho), com uma vaga nas quartas de final em jogo.

Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o Canadá daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina (15h EDT) BMO Field, Toronto 1 a 1 Quinta-feira, 18 de junho Canadá x Catar (15h PDT) BC Place, Vancouver Canadá venceu por 6 a 0 Quarta-feira, 24 de junho Canadá x Suíça (12h PDT) AT&T Stadium, Arlington A Suíça venceu por 2 a 1 Domingo, 28 de junho África do Sul x Canadá (12h PT) Estádio SoFi, Inglewood O Canadá venceu por 1 a 0 Sábado, 4 de julho Canadá x Marrocos (12h CDT) Estádio NRG, Houston Ingressos

A trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo de 2026

Como o Canadá terminou em segundo lugar no Grupo B, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Depois de derrotar a África do Sul nas oitavas de final, o Canadá enfrentará agora o Marrocos em Houston nas oitavas de final. Os Leões do Atlas estão ansiosos para provar que chegar às semifinais no Catar não foi mera sorte.

Após as oitavas de final, o adversário nas quartas de final será aFrança ou o Paraguai; nas semifinais, Espanha, Portugal, EUA ou Bélgica; e, na final, talvez Brasil, México, Inglaterra ou Argentina.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 4 de julho (12h CDT) Oitavas de final Estádio NRG, Houston Canadá x Marrocos Ingressos 9 de julho (16h ET) Quartas de final Estádio Gillette, Foxborough Jogo 97: contra a França ou o Paraguai Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T, Arlington Jogo 101: contra Espanha/Portugal/EUA/Bélgica Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 101 Ingressos

Grupo B – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Suíça 3 2 1 0 7 3 +4 7 Classificado 2º Canadá 3 1 1 1 8 3 +5 4 Qualificado 3º Bósnia e Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Classificado 4º Catar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Canadá

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no Canadá: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção canadense para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará o Canadá na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Maxime Crépeau Orlando City SC

Dayne St. Clair Inter Miami CF

Owen Goodman Crystal Palace Zagueiros Alphonso Davies (capitão) Bayern de Munique

Alistair Johnston Celtic

Moïse Bombito OGC Nice

Derek Cornelius Rangers / Marselha

Richie Laryea Toronto FC

Luc de Fougerolles F.C.V. Dender E.H. / Fulham

Alfie Jones Middlesbrough

Niko Sigur HNK Hajduk Split

Joel Waterman Chicago Fire FC Meio-campistas Stephen Eustáquio FC Porto

Ismaël Koné Olympique de Marselha / Sassuolo

Tajon Buchanan Villarreal CF

Jonathan Osorio Toronto FC

Mathieu Choinière Los Angeles FC

Ali Ahmed Norwich City F.C.

Nathan Saliba R.S.C. Anderlecht

Liam Millar Hull City A.F.C.

Jacob Shaffelburg Los Angeles FC / Toronto

Jayden Nelson Austin FC Atacantes Jonathan David Juventus FC

Cyle Larin Southampton F.C. / Maiorca

Tani Oluwaseyi Villarreal CF

Promise David Royale Union Saint-Gilloise

Loja: Uniformes do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Os uniformes do Canadá para a Copa do Mundo de 2026 transmitem identidade, ambição e um design marcante

A Nike criou um visual exclusivo para o país co-anfitrião. Depois de não ter tido um design exclusivo em 2022, desta vez a Seleção Masculina do Canadá (CanMNT) entra em uma Copa do Mundo em casa com uma identidade ousada chamada “Full Tilt”, que combina tradição, inovação e um simbolismo nacional inconfundível.



O uniforme titular do Canadá para 2026 mantém-se fiel à tradição, mas a eleva com um design moderno e marcante. A camisa é predominantemente vermelha, com um grafismo impressionante da folha de bordo em dois tons na parte da frente, uma clara referência ao símbolo mais icônico do país.

A Nike colocou a folha de bordo como elemento central, representando união e impulso para frente, enquanto detalhes sutis de desempenho se inspiram nas roupas de atividades ao ar livre canadenses. Contornos em preto e elementos de acabamento refinados adicionam contraste, enquanto a construção geral utiliza a mais recente tecnologia Aero-FIT da Nike para melhorar a ventilação e o conforto em campo.

O resultado é um uniforme que transmite um ar clássico e ao mesmo tempo assertivo — projetado para se destacar em casa.

Como assistir aos jogos do Canadá com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.







