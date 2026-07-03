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Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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A trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra o Marrocos, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

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A. Davies

Onde os co-anfitriões da Copa do Mundo vão jogar e contra quem poderão enfrentar se chegarem à final?

Esta Copa do Mundo da FIFA 2026 tem sido memorável para o Canadá, e a jornada ainda não acabou. Após conquistar sua primeira vitória na história da Copa do Mundo — um goleada de 6 a 0 sobre o Catar — e chegar pela primeira vez às oitavas de final do torneio, a seleção canadense busca agora avançar o mais longe possível.

Os canadenses podem ter tropeçado na última partida da fase de grupos contra a Suíça, mas ainda assim terminaram em segundo lugar no grupo, garantindo um confronto nas oitavas de final contra a África do Sul, em Los Angeles. Em uma partida muito disputada, foi o capitão, Stephen Eustáquio, quem liderou o time na linha de frente, marcando um gol nos acréscimos e levando a torcida canadense ao delírio.

Embora o Canadá não tenha mais jogos em casa programados durante o torneio, a equipe pode contar com torcida fervorosa onde quer que entre em campo. O próximo desafio dos jogadores de Jesse Marsch será contra o Marrocos, em Houston, no sábado (4 de julho), com uma vaga nas quartas de final em jogo.

Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o Canadá daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Sexta-feira, 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina (15h EDT)

BMO Field, Toronto

1 a 1

Quinta-feira, 18 de junho

Canadá x Catar (15h PDT)

BC Place, Vancouver

Canadá venceu por 6 a 0

Quarta-feira, 24 de junho

Canadá x Suíça (12h PDT)

AT&T Stadium, Arlington

A Suíça venceu por 2 a 1

Domingo, 28 de junho

África do Sul x Canadá (12h PT)

Estádio SoFi, Inglewood

O Canadá venceu por 1 a 0

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos (12h CDT)

Estádio NRG, Houston

Ingressos

A trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo de 2026

Como o Canadá terminou em segundo lugar no Grupo B, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Depois de derrotar a África do Sul nas oitavas de final, o Canadá enfrentará agora o Marrocos em Houston nas oitavas de final. Os Leões do Atlas estão ansiosos para provar que chegar às semifinais no Catar não foi mera sorte.

Após as oitavas de final, o adversário nas quartas de final será aFrança ou o Paraguai; nas semifinais, Espanha, Portugal, EUA ou Bélgica; e, na final, talvez Brasil, México, Inglaterra ou Argentina.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

4 de julho (12h CDT)

Oitavas de final

Estádio NRG, Houston

Canadá x Marrocos

Ingressos

9 de julho (16h ET)

Quartas de final

Estádio Gillette, Foxborough

Jogo 97: contra a França ou o Paraguai

Ingressos

14 de julho (14h CDT)

Semifinais

Estádio AT&T, Arlington

Jogo 101: contra Espanha/Portugal/EUA/Bélgica

Ingressos

19 de julho (15h ET)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 101

Ingressos

Grupo B – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Suíça

3

2

1

0

7

3

+4

7

Classificado

Canadá

3

1

1

1

8

3

+5

4

Qualificado

Bósnia e Herzegovina

3

1

1

1

5

6

-1

4

Classificado

Catar

3

0

1

2

2

10

-8

1

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Canadá

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no Canadá: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção canadense para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará o Canadá na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Maxime Crépeau

Orlando City SC


Dayne St. Clair

Inter Miami CF


Owen Goodman

Crystal Palace

Zagueiros

Alphonso Davies (capitão)

Bayern de Munique


Alistair Johnston

Celtic


Moïse Bombito

OGC Nice


Derek Cornelius

Rangers / Marselha


Richie Laryea

Toronto FC


Luc de Fougerolles

F.C.V. Dender E.H. / Fulham


Alfie Jones

Middlesbrough


Niko Sigur

HNK Hajduk Split


Joel Waterman

Chicago Fire FC

Meio-campistas

Stephen Eustáquio

FC Porto


Ismaël Koné

Olympique de Marselha / Sassuolo


Tajon Buchanan

Villarreal CF


Jonathan Osorio

Toronto FC


Mathieu Choinière

Los Angeles FC


Ali Ahmed

Norwich City F.C.


Nathan Saliba

R.S.C. Anderlecht


Liam Millar

Hull City A.F.C.


Jacob Shaffelburg

Los Angeles FC / Toronto


Jayden Nelson

Austin FC

Atacantes

Jonathan David

Juventus FC


Cyle Larin

Southampton F.C. / Maiorca


Tani Oluwaseyi

Villarreal CF


Promise David

Royale Union Saint-Gilloise

Loja: Uniformes do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Os uniformes do Canadá para a Copa do Mundo de 2026 transmitem identidade, ambição e um design marcante

A Nike criou um visual exclusivo para o país co-anfitrião. Depois de não ter tido um design exclusivo em 2022, desta vez a Seleção Masculina do Canadá (CanMNT) entra em uma Copa do Mundo em casa com uma identidade ousada chamada “Full Tilt”, que combina tradição, inovação e um simbolismo nacional inconfundível.

O uniforme titular do Canadá para 2026 mantém-se fiel à tradição, mas a eleva com um design moderno e marcante. A camisa é predominantemente vermelha, com um grafismo impressionante da folha de bordo em dois tons na parte da frente, uma clara referência ao símbolo mais icônico do país.

A Nike colocou a folha de bordo como elemento central, representando união e impulso para frente, enquanto detalhes sutis de desempenho se inspiram nas roupas de atividades ao ar livre canadenses. Contornos em preto e elementos de acabamento refinados adicionam contraste, enquanto a construção geral utiliza a mais recente tecnologia Aero-FIT da Nike para melhorar a ventilação e o conforto em campo.

O resultado é um uniforme que transmite um ar clássico e ao mesmo tempo assertivo — projetado para se destacar em casa.

Como assistir aos jogos do Canadá com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



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