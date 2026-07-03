A trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra o Marrocos, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

Esta Copa do Mundo da FIFA 2026 tem sido memorável para o Canadá, e a jornada ainda não acabou. Após conquistar sua primeira vitória na história da Copa do Mundo — um goleada de 6 a 0 sobre o Catar — e chegar pela primeira vez às oitavas de final do torneio, a seleção canadense busca agora avançar o mais longe possível.
Os canadenses podem ter tropeçado na última partida da fase de grupos contra a Suíça, mas ainda assim terminaram em segundo lugar no grupo, garantindo um confronto nas oitavas de final contra a África do Sul, em Los Angeles. Em uma partida muito disputada, foi o capitão, Stephen Eustáquio, quem liderou o time na linha de frente, marcando um gol nos acréscimos e levando a torcida canadense ao delírio.
Embora o Canadá não tenha mais jogos em casa programados durante o torneio, a equipe pode contar com torcida fervorosa onde quer que entre em campo. O próximo desafio dos jogadores de Jesse Marsch será contra o Marrocos, em Houston, no sábado (4 de julho), com uma vaga nas quartas de final em jogo.
Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o Canadá daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.
Jogos e resultados do Canadá na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina (15h EDT)
BMO Field, Toronto
1 a 1
Quinta-feira, 18 de junho
Canadá x Catar (15h PDT)
BC Place, Vancouver
Canadá venceu por 6 a 0
Quarta-feira, 24 de junho
Canadá x Suíça (12h PDT)
AT&T Stadium, Arlington
A Suíça venceu por 2 a 1
Domingo, 28 de junho
África do Sul x Canadá (12h PT)
Estádio SoFi, Inglewood
O Canadá venceu por 1 a 0
Sábado, 4 de julho
Canadá x Marrocos (12h CDT)
Estádio NRG, Houston
A trajetória do Canadá até a final da Copa do Mundo de 2026
Como o Canadá terminou em segundo lugar no Grupo B, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Depois de derrotar a África do Sul nas oitavas de final, o Canadá enfrentará agora o Marrocos em Houston nas oitavas de final. Os Leões do Atlas estão ansiosos para provar que chegar às semifinais no Catar não foi mera sorte.
Após as oitavas de final, o adversário nas quartas de final será aFrança ou o Paraguai; nas semifinais, Espanha, Portugal, EUA ou Bélgica; e, na final, talvez Brasil, México, Inglaterra ou Argentina.
Data (hora local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
4 de julho (12h CDT)
Oitavas de final
Estádio NRG, Houston
Canadá x Marrocos
9 de julho (16h ET)
Quartas de final
Estádio Gillette, Foxborough
Jogo 97: contra a França ou o Paraguai
14 de julho (14h CDT)
Semifinais
Estádio AT&T, Arlington
Jogo 101: contra Espanha/Portugal/EUA/Bélgica
19 de julho (15h ET)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 101
Grupo B – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Suíça
3
2
1
0
7
3
+4
7
Classificado
2º
Canadá
3
1
1
1
8
3
+5
4
Qualificado
3º
Bósnia e Herzegovina
3
1
1
1
5
6
-1
4
Classificado
4º
Catar
3
0
1
2
2
10
-8
1
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Canadá
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo no Canadá: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 a 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Quem integra a seleção canadense para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará o Canadá na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Maxime Crépeau
Orlando City SC
Dayne St. Clair
Inter Miami CF
Owen Goodman
Crystal Palace
Zagueiros
Alphonso Davies (capitão)
Bayern de Munique
Alistair Johnston
Celtic
Moïse Bombito
OGC Nice
Derek Cornelius
Rangers / Marselha
Richie Laryea
Toronto FC
Luc de Fougerolles
F.C.V. Dender E.H. / Fulham
Alfie Jones
Middlesbrough
Niko Sigur
HNK Hajduk Split
Joel Waterman
Chicago Fire FC
Meio-campistas
Stephen Eustáquio
FC Porto
Ismaël Koné
Olympique de Marselha / Sassuolo
Tajon Buchanan
Villarreal CF
Jonathan Osorio
Toronto FC
Mathieu Choinière
Los Angeles FC
Ali Ahmed
Norwich City F.C.
Nathan Saliba
R.S.C. Anderlecht
Liam Millar
Hull City A.F.C.
Jacob Shaffelburg
Los Angeles FC / Toronto
Jayden Nelson
Austin FC
Atacantes
Jonathan David
Juventus FC
Cyle Larin
Southampton F.C. / Maiorca
Tani Oluwaseyi
Villarreal CF
Promise David
Royale Union Saint-Gilloise
Loja: Uniformes do Canadá para a Copa do Mundo da FIFA 2026
Os uniformes do Canadá para a Copa do Mundo de 2026 transmitem identidade, ambição e um design marcante
A Nike criou um visual exclusivo para o país co-anfitrião. Depois de não ter tido um design exclusivo em 2022, desta vez a Seleção Masculina do Canadá (CanMNT) entra em uma Copa do Mundo em casa com uma identidade ousada chamada “Full Tilt”, que combina tradição, inovação e um simbolismo nacional inconfundível.
O uniforme titular do Canadá para 2026 mantém-se fiel à tradição, mas a eleva com um design moderno e marcante. A camisa é predominantemente vermelha, com um grafismo impressionante da folha de bordo em dois tons na parte da frente, uma clara referência ao símbolo mais icônico do país.
A Nike colocou a folha de bordo como elemento central, representando união e impulso para frente, enquanto detalhes sutis de desempenho se inspiram nas roupas de atividades ao ar livre canadenses. Contornos em preto e elementos de acabamento refinados adicionam contraste, enquanto a construção geral utiliza a mais recente tecnologia Aero-FIT da Nike para melhorar a ventilação e o conforto em campo.
O resultado é um uniforme que transmite um ar clássico e ao mesmo tempo assertivo — projetado para se destacar em casa.
Como assistir aos jogos do Canadá com uma VPN
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.
Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.