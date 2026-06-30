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A trajetória de Portugal até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, jogos e mais informações

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Não perca a chance de acompanhar a seleção de Portugal na Copa do Mundo: onde ela vai jogar e contra quem vai enfrentar

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores de Portugal nutriam grandes expectativas de que seu time, repleto de talentos, pudesse finalmente conquistar o primeiro título mundial da história do país. Esse otimismo era alimentado por um elenco repleto de estrelas, ansioso por dar continuidade a uma campanha de classificação dominante. Embora a equipe tenha enfrentado um Grupo K altamente competitivo, estreando com um empate tenso por 1 a 1 contra uma resistente seleção da República Democrática do Congo, ela encontrou seu ritmo para superar as partidas restantes — goleando o Uzbequistão por 5 a 0 e conquistando um empate tático por 0 a 0 com a Colômbia —, garantindo assim o segundo lugar na chave.

Portugal chegou às quartas de final em 2022 e tem sido consistentemente uma grande potência no futebol mundial, mas o prêmio máximo continua sendo uma meta difícil de alcançar. Uma batalha decisiva agora aguarda os jogadores de Roberto Martínez no Estádio de Toronto contra a Croácia, segunda colocada do Grupo L. 

Aqui está o caminho exato que se estende daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, detalhando os possíveis confrontos nessa busca pela glória mundial.

Resultados de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data

Partida (Local / SAST)

Local

Resultado final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Portugal x República Democrática do Congo (12h CT)

Houston Stadium, Houston

1 a 1

Terça-feira, 23 de junho

Portugal x Uzbequistão (12h CT)

Estádio de Houston, Houston

Portugal venceu por 5 a 0

Sábado, 27 de junho

Colômbia x Portugal (19h30, horário da costa leste)

Estádio de Miami, Miami Gardens

0 a 0

Quinta-feira, 2 de julho / Sexta-feira, 3 de julho

Portugal x Croácia (19h ET / 01h SAST)

Estádio de Toronto, Toronto

Ingressos

A trajetória de Portugal até a final da Copa do Mundo de 2026

Como Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho. Se Portugal derrotar a Croácia, um confronto que se prevê muito difícil contra potências como Espanha ou Áustria poderá aguardá-la em Dallas nas oitavas de final. Em seguida, a seleção poderá enfrentar a Bélgica ou os EUA nas quartas de final, a França ou a Holanda nas semifinais e potências como Argentina, Brasil ou Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

2 de julho (19h, horário da costa leste dos EUA)

Oitavas de final

Estádio de Toronto (Toronto)

Portugal x Croácia

Ingressos

6 de julho (14h, horário central)

Oitavas de final

Estádio de Dallas (Arlington)

Jogo 93: contra a Espanha ou a Áustria

Ingressos

10 de julho (12h, horário do Pacífico)

Quartas de final

Estádio de Los Angeles (Inglewood)

Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 94 (EUA/Bélgica/Senegal)

Ingressos

14 de julho (15h, horário central)

Semifinais

Estádio de Dallas (Arlington)

Partida 101: contra o vencedor da Partida 97 (França/Alemanha/Holanda)

Ingressos

19 de julho (20h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)

Ingressos

Grupo K – Classificação final 

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Colômbia

3

2

1

0

4

1

+3

7

Classificado

Portugal

3

1

2

0

6

1

+5

5

Qualificado

República Democrática do Congo

3

1

1

1

4

3

+1

4

Classificado

Uzbequistão

3

0

0

3

2

11

-9

0

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Portugal

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo em Portugal: quanto custam?

Ingressos para a Copa do Mundo em Portugal: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as possíveis fases do torneio de Portugal:

Categoria

Fase de Grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$350 - $1.350

Quem integra a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão Portugal na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Diogo Costa

FC Porto


José Sá

Wolverhampton Wanderers


Rui Silva

Sporting CP

Defensores

Rúben Dias

Manchester City


Gonçalo Inácio

Sporting CP


Diogo Dalot

Manchester United


João Cancelo

FC Barcelona


Nuno Mendes

Paris Saint-Germain


Nélson Semedo

Fenerbahçe


Renato Veiga

Villarreal


Tomás Araújo

SL Benfica

Meio-campistas

Bruno Fernandes

Manchester United


Bernardo Silva

Manchester City


Vitinha

Paris Saint-Germain


João Neves

Paris Saint-Germain


Rúben Neves

Al-Hilal


Matheus Nunes

Manchester City


Samuel Costa

Mallorca

Atacantes

Cristiano Ronaldo (capitão)

Al-Nassr


Rafael Leão

AC Milan


João Félix

Al-Nassr


Gonçalo Ramos

Paris Saint-Germain


Pedro Neto

Chelsea


Francisco Conceição

Juventus


Francisco Trincão

Sporting CP


Gonçalo Guedes

Real Sociedad