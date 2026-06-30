Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores de Portugal nutriam grandes expectativas de que seu time, repleto de talentos, pudesse finalmente conquistar o primeiro título mundial da história do país. Esse otimismo era alimentado por um elenco repleto de estrelas, ansioso por dar continuidade a uma campanha de classificação dominante. Embora a equipe tenha enfrentado um Grupo K altamente competitivo, estreando com um empate tenso por 1 a 1 contra uma resistente seleção da República Democrática do Congo, ela encontrou seu ritmo para superar as partidas restantes — goleando o Uzbequistão por 5 a 0 e conquistando um empate tático por 0 a 0 com a Colômbia —, garantindo assim o segundo lugar na chave.
Portugal chegou às quartas de final em 2022 e tem sido consistentemente uma grande potência no futebol mundial, mas o prêmio máximo continua sendo uma meta difícil de alcançar. Uma batalha decisiva agora aguarda os jogadores de Roberto Martínez no Estádio de Toronto contra a Croácia, segunda colocada do Grupo L.
Aqui está o caminho exato que se estende daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, detalhando os possíveis confrontos nessa busca pela glória mundial.
Resultados de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos
Data
Partida (Local / SAST)
Local
Resultado final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Portugal x República Democrática do Congo (12h CT)
Houston Stadium, Houston
1 a 1
Terça-feira, 23 de junho
Portugal x Uzbequistão (12h CT)
Estádio de Houston, Houston
Portugal venceu por 5 a 0
Sábado, 27 de junho
Colômbia x Portugal (19h30, horário da costa leste)
Estádio de Miami, Miami Gardens
0 a 0
Quinta-feira, 2 de julho / Sexta-feira, 3 de julho
Portugal x Croácia (19h ET / 01h SAST)
Estádio de Toronto, Toronto
A trajetória de Portugal até a final da Copa do Mundo de 2026
Como Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho. Se Portugal derrotar a Croácia, um confronto que se prevê muito difícil contra potências como Espanha ou Áustria poderá aguardá-la em Dallas nas oitavas de final. Em seguida, a seleção poderá enfrentar a Bélgica ou os EUA nas quartas de final, a França ou a Holanda nas semifinais e potências como Argentina, Brasil ou Inglaterra na final.
Data (hora local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
2 de julho (19h, horário da costa leste dos EUA)
Oitavas de final
Estádio de Toronto (Toronto)
Portugal x Croácia
6 de julho (14h, horário central)
Oitavas de final
Estádio de Dallas (Arlington)
Jogo 93: contra a Espanha ou a Áustria
10 de julho (12h, horário do Pacífico)
Quartas de final
Estádio de Los Angeles (Inglewood)
Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 94 (EUA/Bélgica/Senegal)
14 de julho (15h, horário central)
Semifinais
Estádio de Dallas (Arlington)
Partida 101: contra o vencedor da Partida 97 (França/Alemanha/Holanda)
19 de julho (20h, horário da costa leste)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra)
Grupo K – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Colômbia
3
2
1
0
4
1
+3
7
Classificado
2º
Portugal
3
1
2
0
6
1
+5
5
Qualificado
3º
República Democrática do Congo
3
1
1
1
4
3
+1
4
Classificado
4º
Uzbequistão
3
0
0
3
2
11
-9
0
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Portugal
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo em Portugal: quanto custam?
Ingressos para a Copa do Mundo em Portugal: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as possíveis fases do torneio de Portugal:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$350 - $1.350
Quem integra a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão Portugal na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Diogo Costa
FC Porto
José Sá
Wolverhampton Wanderers
Rui Silva
Sporting CP
Defensores
Rúben Dias
Manchester City
Gonçalo Inácio
Sporting CP
Diogo Dalot
Manchester United
João Cancelo
FC Barcelona
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Nélson Semedo
Fenerbahçe
Renato Veiga
Villarreal
Tomás Araújo
SL Benfica
Meio-campistas
Bruno Fernandes
Manchester United
Bernardo Silva
Manchester City
Vitinha
Paris Saint-Germain
João Neves
Paris Saint-Germain
Rúben Neves
Al-Hilal
Matheus Nunes
Manchester City
Samuel Costa
Mallorca
Atacantes
Cristiano Ronaldo (capitão)
Al-Nassr
Rafael Leão
AC Milan
João Félix
Al-Nassr
Gonçalo Ramos
Paris Saint-Germain
Pedro Neto
Chelsea
Francisco Conceição
Juventus
Francisco Trincão
Sporting CP
Gonçalo Guedes
Real Sociedad