Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores de Portugal nutriam grandes expectativas de que seu time, repleto de talentos, pudesse finalmente conquistar o primeiro título mundial da história do país. Esse otimismo era alimentado por um elenco repleto de estrelas, ansioso por dar continuidade a uma campanha de classificação dominante. Embora a equipe tenha enfrentado um Grupo K altamente competitivo, estreando com um empate tenso por 1 a 1 contra uma resistente seleção da República Democrática do Congo, ela encontrou seu ritmo para superar as partidas restantes — goleando o Uzbequistão por 5 a 0 e conquistando um empate tático por 0 a 0 com a Colômbia —, garantindo assim o segundo lugar na chave.

Portugal chegou às quartas de final em 2022 e tem sido consistentemente uma grande potência no futebol mundial, mas o prêmio máximo continua sendo uma meta difícil de alcançar. Uma batalha decisiva agora aguarda os jogadores de Roberto Martínez no Estádio de Toronto contra a Croácia, segunda colocada do Grupo L.

Aqui está o caminho exato que se estende daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, detalhando os possíveis confrontos nessa busca pela glória mundial.

Resultados de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data Partida (Local / SAST) Local Resultado final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x República Democrática do Congo (12h CT) Houston Stadium, Houston 1 a 1 Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h CT) Estádio de Houston, Houston Portugal venceu por 5 a 0 Sábado, 27 de junho Colômbia x Portugal (19h30, horário da costa leste) Estádio de Miami, Miami Gardens 0 a 0 Quinta-feira, 2 de julho / Sexta-feira, 3 de julho Portugal x Croácia (19h ET / 01h SAST) Estádio de Toronto, Toronto Ingressos

A trajetória de Portugal até a final da Copa do Mundo de 2026

Como Portugal terminou em segundo lugar no Grupo K, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho. Se Portugal derrotar a Croácia, um confronto que se prevê muito difícil contra potências como Espanha ou Áustria poderá aguardá-la em Dallas nas oitavas de final. Em seguida, a seleção poderá enfrentar a Bélgica ou os EUA nas quartas de final, a França ou a Holanda nas semifinais e potências como Argentina, Brasil ou Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 2 de julho (19h, horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final Estádio de Toronto (Toronto) Portugal x Croácia Ingressos 6 de julho (14h, horário central) Oitavas de final Estádio de Dallas (Arlington) Jogo 93: contra a Espanha ou a Áustria Ingressos 10 de julho (12h, horário do Pacífico) Quartas de final Estádio de Los Angeles (Inglewood) Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 94 (EUA/Bélgica/Senegal) Ingressos 14 de julho (15h, horário central) Semifinais Estádio de Dallas (Arlington) Partida 101: contra o vencedor da Partida 97 (França/Alemanha/Holanda) Ingressos 19 de julho (20h, horário da costa leste) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 102 (Argentina/Brasil/Inglaterra) Ingressos

Grupo K – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Colômbia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Classificado 2º Portugal 3 1 2 0 6 1 +5 5 Qualificado 3º República Democrática do Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Classificado 4º Uzbequistão 3 0 0 3 2 11 -9 0 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Portugal

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo em Portugal: quanto custam?

Ingressos para a Copa do Mundo em Portugal: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as possíveis fases do torneio de Portugal:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $350 - $1.350

Quem integra a seleção de Portugal para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão Portugal na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Diogo Costa FC Porto

José Sá Wolverhampton Wanderers

Rui Silva Sporting CP Defensores Rúben Dias Manchester City

Gonçalo Inácio Sporting CP

Diogo Dalot Manchester United

João Cancelo FC Barcelona

Nuno Mendes Paris Saint-Germain

Nélson Semedo Fenerbahçe

Renato Veiga Villarreal

Tomás Araújo SL Benfica Meio-campistas Bruno Fernandes Manchester United

Bernardo Silva Manchester City

Vitinha Paris Saint-Germain

João Neves Paris Saint-Germain

Rúben Neves Al-Hilal

Matheus Nunes Manchester City

Samuel Costa Mallorca Atacantes Cristiano Ronaldo (capitão) Al-Nassr

Rafael Leão AC Milan

João Félix Al-Nassr

Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain

Pedro Neto Chelsea

Francisco Conceição Juventus

Francisco Trincão Sporting CP

Gonçalo Guedes Real Sociedad



