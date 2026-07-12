Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book England World Cup 2026 Tickets

Traduzido por

A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo: semifinal contra a Argentina, informações sobre o local do jogo, disputa pela Chuteira de Ouro e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

Não perca a chance de assistir à Inglaterra em ação na Copa do Mundo: onde a seleção vai jogar e contra quem

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que sua seleção pudesse chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo depois de terem passado por sessenta anos de sofrimento.

Depois de liderar seu grupo, com duas vitórias contra a Croácia e o Panamá e um empate com Gana, os Três Leões eliminaram a República Democrática do Congo, o co-anfitrião México no Estádio Azteca e a Noruega na prorrogação, durante as fases eliminatórias.

Essa vitória garante um confronto épico nas semifinais contra a Argentina, sua rival de longa data, na quarta-feira (15 de julho).

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para os próximos jogos da Inglaterra e quanto eles custarão.

Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Inglaterra x Croácia (15h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

A Inglaterra venceu por 4 a 2

Terça-feira, 23 de junho

Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)

Estádio Gillette, Foxborough

0 a 0

Sábado, 27 de junho

Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste)

Estádio MetLife, East Rutherford

A Inglaterra venceu por 2 a 0

Quarta-feira, 1º de julho

Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA)

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

A Inglaterra venceu por 2 a 1

Domingo, 5 de julho

México x Inglaterra (18h CST)

Estádio Azteca, Cidade do México

A Inglaterra venceu por 3 a 2

Sábado, 10 de julho

Noruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

A Inglaterra venceu por 2 a 1 (na prorrogação)

Quarta-feira, 15 de julho

Inglaterra x Argentina (15h, horário da costa leste dos EUA)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Ingressos


A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a equipe jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas quartas de final contra a Noruega, a Inglaterra agora segue para Atlanta para enfrentar a Argentina na quarta-feira (15 de julho).

As duas seleções já se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo anteriores, desde a edição de 1962. Embora a Inglaterra tenha sofrido derrotas memoráveis para os sul-americanos em 1986 (a “Mão de Deus” de Maradona) e em 1998 (o cartão vermelho de Beckham), os Três Leões mantêm uma vantagem de 3 a 2 no confronto direto nessas partidas oficiais.

Se vencer, a Inglaterra enfrentará a França ou a Espanha na final.

Data (horário local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)

Semifinais

Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)

Inglaterra x Argentina

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: A definir x França ou Espanha

Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final entre França e Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. No entanto, os heróis da Inglaterra, Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis gols, continuam na disputa pelo título de artilheiro na América do Norte.

Jogador (Seleção)

Número de gols

Próximo jogo – Ingressos

Lionel Messi (Argentina)

8

x Inglaterra - Ingressos

Kylian Mbappé (França)

8

x Espanha - Ingressos

Erling Haaland (Noruega)

7

Eliminado

Harry Kane (Inglaterra)

6

vs Argentina - Ingressos

Jude Bellingham (Inglaterra)

6

x Argentina - Ingressos

Ousmane Dembélé (França)

5

x Espanha - Ingressos

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (Espanha)

4

vs França - Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

US$ 930 – US$ 3.295

US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo L – Classificação final

Posição

Time

Partidas disputadas

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Classificado

Croácia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificado

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Classificado

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminado

Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Zagueiros

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Meio-campistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Atacantes

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitão)

Bayern de Munique


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google