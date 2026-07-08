Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que sua seleção pudesse chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo depois de terem passado por sessenta anos de sofrimento.
Depois de terminar em primeiro lugar no grupo, com duas vitórias contra a Croácia e o Panamá e um empate com Gana, os Três Leões eliminaram a República Democrática do Congo nas oitavas de final e, em seguida, o México, um dos anfitriões, no icônico Estádio Azteca.
Essa vitória define um confronto totalmente europeu nas quartas de final contra a Noruega de Erling Haaland, em Miami, no sábado (11 de julho).
A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? Deixe o GOAL mostrar a você o caminho que aguarda os jogadores de Thomas Tuchel, daqui até a final da Copa do Mundo em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar em sua busca pela glória.
Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Inglaterra x Croácia (15h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
A Inglaterra venceu por 4 a 2
Terça-feira, 23 de junho
Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)
Estádio Gillette, Foxborough
0 a 0
Sábado, 27 de junho
Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste)
Estádio MetLife, East Rutherford
A Inglaterra venceu por 2 a 0
Quarta-feira, 1º de julho
Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA)
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
A Inglaterra venceu por 2 a 1
Domingo, 5 de julho
México x Inglaterra (18h CST)
Estádio Azteca, Cidade do México
A Inglaterra venceu por 3 a 2
Sábado, 10 de julho
Noruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
O caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026
Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Após a épica vitória nas oitavas de final contra o México no Estádio Azteca, a Inglaterra agora viaja para o norte, rumo a Miami, para um confronto nas quartas de final contra a Noruega. As duas seleções não se enfrentam desde um amistoso em Wembley em 2014, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Wayne Rooney.
Se vencer, a Inglaterra enfrentará a Argentina ou a Suíça nas semifinais e, talvez, a França, Marrocos, Espanha ou Bélgica na final.
Data (horário local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)
Quartas de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Inglaterra x Noruega
15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)
Semifinais
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Jogo 102: contra a Argentina ou a Suíça
19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Jogo 104: contra França/Marrocos/Espanha/Bélgica
Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual
Lionel Messi assumiu a liderança isolada na classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, com seu oitavo gol no torneio contra o Egito durante as oitavas de final. No entanto, os heróis da Inglaterra, Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis e quatro gols, respectivamente, continuam na disputa pelo título de artilheiro na América do Norte.
Jogador (Seleção)
Número de gols
Próximo jogo – Ingressos
Lionel Messi (Argentina)
8
x Suíça - Ingressos
Kylian Mbappé (França)
7
x Marrocos - Ingressos
Erling Haaland (Noruega)
7
x Inglaterra - Ingressos
Harry Kane (Inglaterra)
6
x Noruega - Ingressos
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)
4
vs Noruega - Ingressos
Ousmane Dembélé (França)
4
x Marrocos - Ingressos
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (Espanha)
4
vs Bélgica - Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Grupo L – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Classificado
2º
Croácia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificado
3º
Gana
3
1
1
1
2
2
0
4
Classificado
4º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminado
Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Zagueiros
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Meio-campistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Atacantes
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitão)
Bayern de Munique
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli