Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que sua seleção pudesse chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo depois de terem passado por sessenta anos de sofrimento.

Depois de liderar seu grupo, com duas vitórias contra a Croácia e o Panamá e um empate com Gana, os Três Leões eliminaram a República Democrática do Congo nas oitavas de final, graças ao gol heroico de Harry Kane no final da partida em Atlanta.

Essa vitória garante um confronto épico nas oitavas de final contra o co-anfitrião do torneio, o México, no Estádio Azteca, no domingo (5 de julho).

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? Deixe o GOAL mostrar a você o caminho que aguarda os jogadores de Thomas Tuchel, daqui até a final da Copa do Mundo em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar em sua busca pela glória.

Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium, Dallas A Inglaterra venceu por 4 a 2 Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste) Estádio Gillette, Foxborough 0 a 0 Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA) Estádio MetLife, East Rutherford A Inglaterra venceu por 2 a 0 Quarta-feira, 1º de julho Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz, Atlanta A Inglaterra venceu por 2 a 1 Domingo, 5 de julho México x Inglaterra (18h CST) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos

A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo, a Inglaterra agora enfrenta um desafio que parece muito difícil contra o co-anfitrião do torneio, o México, nas oitavas de final. O El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas oficiais internacionais no icônico Estádio Azteca, desde sua inauguração em 1966.

Depois disso, o adversário nas quartas de final poderia ser o Brasil; nas semifinais, a Argentina ou a Colômbia; e na final, Espanha, França ou Portugal.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 5 de julho (18h CST) Oitavas de final Estádio Azteca (Cidade do México) Inglaterra x México Ingressos 11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA) Quartas de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partida 99: contra o vencedor da Partida 91 Ingressos 15 de julho (15h, horário da costa leste) Semifinais Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partida 102: contra o vencedor da Partida 100 Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 101 Ingressos

Grupo L – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Qualificado 2º Croácia 3 2 0 1 5 5 0 6 Qualificado 3º Gana 3 1 1 1 2 2 0 4 Classificado 4º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Inglaterra: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Zagueiros Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Meio-campistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Atacantes Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitão) Bayern de Munique

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



