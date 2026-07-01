Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book England World Cup 2026 Tickets

Traduzido por

A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra o México, cenários possíveis na chave, jogos e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

Não perca a chance de assistir à Inglaterra em ação na Copa do Mundo: onde a seleção vai jogar e contra quem

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que sua seleção pudesse chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo depois de terem passado por sessenta anos de sofrimento.

Depois de liderar seu grupo, com duas vitórias contra a Croácia e o Panamá e um empate com Gana, os Três Leões eliminaram a República Democrática do Congo nas oitavas de final, graças ao gol heroico de Harry Kane no final da partida em Atlanta.

Essa vitória garante um confronto épico nas oitavas de final contra o co-anfitrião do torneio, o México, no Estádio Azteca, no domingo (5 de julho).

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? Deixe o GOAL mostrar a você o caminho que aguarda os jogadores de Thomas Tuchel, daqui até a final da Copa do Mundo em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar em sua busca pela glória.

Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Inglaterra x Croácia (15h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

A Inglaterra venceu por 4 a 2

Terça-feira, 23 de junho

Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)

Estádio Gillette, Foxborough

0 a 0

Sábado, 27 de junho

Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)

Estádio MetLife, East Rutherford

A Inglaterra venceu por 2 a 0

Quarta-feira, 1º de julho

Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA)

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

A Inglaterra venceu por 2 a 1

Domingo, 5 de julho

México x Inglaterra (18h CST)

Estádio Azteca (Cidade do México)

Ingressos

A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo, a Inglaterra agora enfrenta um desafio que parece muito difícil contra o co-anfitrião do torneio, o México, nas oitavas de final. O El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas oficiais internacionais no icônico Estádio Azteca, desde sua inauguração em 1966.

Depois disso, o adversário nas quartas de final poderia ser o Brasil; nas semifinais, a Argentina ou a Colômbia; e na final, Espanha, França ou Portugal.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

5 de julho (18h CST)

Oitavas de final

Estádio Azteca (Cidade do México)

Inglaterra x México

Ingressos

11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)

Quartas de final

Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Partida 99: contra o vencedor da Partida 91

Ingressos

15 de julho (15h, horário da costa leste)

Semifinais

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Partida 102: contra o vencedor da Partida 100

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da Partida 101

Ingressos

Grupo L – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Qualificado

Croácia

3

2

0

1

5

5

0

6

Qualificado

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Classificado

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Inglaterra: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custavam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de Grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Zagueiros

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Meio-campistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Atacantes

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitão)

Bayern de Munique


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli