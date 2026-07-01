Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra nutriam grandes esperanças de que sua seleção pudesse chegar até o fim e finalmente conquistar o reluzente troféu de ouro, mesmo depois de terem passado por sessenta anos de sofrimento.
Esses torcedores, sempre otimistas, ficaram ainda mais entusiasmados após a atuação avassaladora da Inglaterra na estreia do torneio contra a Croácia. Embora os Três Leões não tenham brilhado nas partidas seguintes contra Gana e Panamá, eles cumpriram sua missão e terminaram em primeiro lugar no grupo, garantindo um confronto nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo.
A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá chegar até o fim em 2026? Deixe o GOAL mostrar a você o caminho que aguarda os jogadores de Thomas Tuchel, daqui até a final da Copa do Mundo em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar em sua busca pela glória.
Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Inglaterra x Croácia (15h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
A Inglaterra venceu por 4 a 2
Terça-feira, 23 de junho
Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)
Estádio Gillette, Foxborough
0 a 0
Sábado, 27 de junho
Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)
Estádio MetLife, East Rutherford
A Inglaterra venceu por 2 a 0
Quarta-feira, 1º de julho
Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA)
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
A trajetória da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026
Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Se a Inglaterra derrotar a República Democrática do Congo na quarta-feira, um confronto que se anuncia muito difícil contra o México, um dos co-anfitriões do torneio, aguarda no Estádio Azteca nas oitavas de final. O El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas oficiais internacionais nesse icônico estádio desde sua inauguração, em 1966.
Em seguida, o adversário nas quartas de final poderia ser o Brasil; nas semifinais, a Argentina ou a Colômbia; e na final, Espanha, França ou Portugal.
Data (horário local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
1º de julho (12h ET)
Oitavas de final
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
Inglaterra x República Democrática do Congo
5 de julho (18h CST)
Oitavas de final
Estádio Azteca (Cidade do México)
Jogo 92: contra o México
11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)
Quartas de final
Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
Partida 99: contra o vencedor da partida 91
15 de julho (15h, horário da costa leste)
Semifinais
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Partida 102: contra o vencedor da Partida 100
19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Partida 104: contra o vencedor da Partida 101
Grupo L – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Qualificado
2º
Croácia
3
2
0
1
5
5
0
6
Qualificado
3º
Gana
3
1
1
1
2
2
0
4
Classificado
4º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Inglaterra
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo na Inglaterra: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Quem integra a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Zagueiros
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Meio-campistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Atacantes
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitão)
Bayern de Munique
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli