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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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A trajetória da França até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e mais informações

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Não perca a chance de acompanhar a França em ação na Copa do Mundo: onde a seleção vai jogar e contra quem.

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA 2026, os torcedores da França têm se mostrado compreensivelmente otimistas quanto às chances de conquistar o terceiro título e chegar à terceira final consecutiva.

O desempenho na fase de grupos confirmou esse otimismo. Os Bleus venceram todas as três partidas contra Senegal, Iraque e Noruega, garantindo assim um confronto nas oitavas de final contra a Suécia. Deixe o GOAL mostrar a você o caminho que aguarda os jogadores de Didier Deschamps, daqui até a final da Copa do Mundo em 19 de julho, e quem eles poderão enfrentar em sua busca pela glória.

Resultados da França na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data

Partida

Local

Resultado final / Ingressos

Terça-feira, 16 de junho

França x Senegal

MetLife Stadium, NJ

França venceu por 3 a 1

Seg, 22 de junho

França x Iraque

Lincoln Financial Field, Filadélfia

A França venceu por 3 a 0

Sexta-feira, 26 de junho

Noruega x França

Gillette Stadium, Foxborough

A França venceu por 4 a 1

Ter, 30 de junho

França x Suécia,

Estádio MetLife, NJ

Ingressos

O caminho da França rumo à glória na Copa do Mundo

Se a vice-campeã de 2022 passar pela Suécia, um confronto com o Paraguai a aguarda nas oitavas de final no sábado, 4 de julho, na Filadélfia. Se também superar essa fase, seu adversário nas quartas de final será o vencedor do jogo entre Canadá e Marrocos. Esse possível confronto nas quartas de final seria disputado em Boston no dia 9 de julho.

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Como comprar ingressos para a França na Copa do Mundo

Veja a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na França: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de Grupos

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

US$ 250 – US$ 400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Quem integra a seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026?

Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensores: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique).

Meio-campistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mônaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter de Milão).

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