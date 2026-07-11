A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo: semifinal contra a França, informações sobre o local do jogo, disputa pela Chuteira de Ouro e muito mais

Embora a Espanha tenha tido um início vacilante em sua campanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026, empatando em 0 a 0 com Cabo Verde, os campeões mundiais de 2010 e atuais campeões europeus se recompuseram desde então.

Depois de terminar em primeiro lugar no grupo, a La Roja iniciou sua campanha nas eliminatórias com estilo, dominando completamente a Áustria na partida das oitavas de final. No confronto seguinte contra os vizinhos e rivais de Portugal, Mikel Merino marcou nos acréscimos para garantir uma vitória apertada por 1 a 0.



A Espanha pode ter sofrido seu primeiro gol no torneio contra a Bélgica nas quartas de final, mas Merino mais uma vez provou ser o herói, saindo do banco para garantir a vitória por 2 a 1.

O próximo desafio para o time repleto de estrelas de Luis de la Fuente é uma semifinal emocionante contra a França, em Dallas, na terça-feira (14 de julho). Deixe o GOAL te dar todos os detalhes.

Jogos e resultados da Espanha na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Espanha x Cabo Verde (12h ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0 a 0 Domingo, 21 de junho Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Espanha venceu por 4 a 0 Sexta-feira, 26 de junho Uruguai x Espanha (18h CST) Estádio Akron, Zapopan A Espanha venceu por 1 a 0 Quinta-feira, 2 de julho Espanha x Áustria (12h PT) Estádio SoFi, Inglewood A Espanha venceu por 3 a 0 Segunda-feira, 6 de julho Portugal x Espanha (14h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Espanha venceu por 1 a 0 Sexta-feira, 10 de julho Espanha x Bélgica (12h PT) SoFi Stadium, Inglewood A Espanha venceu por 2 a 1 Terça-feira, 14 de julho França x Espanha (14h CDT) Estádio AT&T, Arlington Ingressos

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, estas são as datas, horários e locais onde e quando a equipe jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Depois de derrotar a Áustria, Portugal e a Bélgica nas fases eliminatórias, a França agora a aguarda nas semifinais, e aArgentina ou a Inglaterra na final.

Data (horário local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais AT&T Stadium, Arlington Espanha x França Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: A definir x Inglaterra ou Argentina Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final entre França e Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. No entanto, o craque espanhol Mikel Oyarzabal, atualmente com quatro gols, ainda tem esperanças de terminar bem colocado na tabela de artilheiros.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Inglaterra - Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina - Ingressos Jude Bellingham (Inglaterra) 6 x Argentina - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 x Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

Como comprar ingressos para a Espanha na Copa do Mundo

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Espanha: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda chegaram a valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo H – Classificação final

Posição Seleção Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Espanha 3 2 1 0 5 0 +5 7 Classificado 2º Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Classificado 3º Uruguai 3 0 2 1 3 4 -1 2 Eliminado 4º Arábia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eliminado

Quem integra a seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Espanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic de Bilbao Zagueiros Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Meio-campistas Álex Baena Atlético de Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Atacantes Borja Iglesias Celta de Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic de Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Loja: Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026 apresentam uma identidade renovada, mas rica em tradição. A adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.



A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no escudo nacional. Na nuca, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, projetado para levar o espírito da nação a cada partida.

A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, além de meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição à tecnologia de desempenho moderna.

Como assistir aos jogos da Espanha com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



