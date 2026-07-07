Embora a Espanha tenha tido um início vacilante em sua campanha pela Copa do Mundo da FIFA 2026, empatando em 0 a 0 com Cabo Verde, os campeões mundiais de 2010 e atuais campeões europeus se recuperaram desde então.
Depois de terminar em primeiro lugar no grupo, a La Roja iniciou sua campanha nas eliminatórias com estilo, dominando completamente a Áustria na partida das oitavas de final. No confronto seguinte contra os vizinhos e rivais de Portugal, a equipe manteve o gol invicto pela sexta partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a vitória no finalzinho, graças a um gol de Mikel Merino nos acréscimos.
O próximo desafio para o time repleto de estrelas de Luis de la Fuente é o confronto nas quartas de final contra a Bélgica, em Los Angeles, na sexta-feira (10 de julho).
Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e adversários que aguardam a Espanha daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-la em ação em sua busca pela glória mundial.
Jogos e resultados da Espanha na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Segunda-feira, 15 de junho
Espanha x Cabo Verde (12h ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
0 a 0
Domingo, 21 de junho
Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA)
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Espanha venceu por 4 a 0
Sexta-feira, 26 de junho
Uruguai x Espanha (18h CST)
Estádio Akron, Zapopan
A Espanha venceu por 1 a 0
Quinta-feira, 2 de julho
Espanha x Áustria (12h PT)
Estádio SoFi, Inglewood
A Espanha venceu por 3 a 0
Segunda-feira, 6 de julho
Portugal x Espanha (14h CDT)
Estádio AT&T, Arlington
A Espanha venceu por 1 a 0
Sexta-feira, 10 de julho
Espanha x Bélgica (12h PT)
SoFi Stadium, Inglewood
A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo de 2026
Como a Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, estas são as datas, horários e locais onde e quando a equipe jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Depois de derrotar a Áustria e Portugal, a Espanha enfrentará agora a Bélgica nas quartas de final. A França ou o Marrocos a aguardarãonas semifinais e, talvez, a Argentina, a Inglaterra ou a Noruega na final.
Data (horário local do início da partida)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
10 de julho (12h PT)
Quartas de final
SoFi Stadium, Inglewood
Espanha x Bélgica
14 de julho (14h CDT)
Semifinais
Estádio AT&T, Arlington
Jogo 101: contra a França ou o Marrocos
19 de julho (15h ET)
Final
Estádio MetLife (East Rutherford)
Jogo 104: contra o vencedor do Jogo 102
Grupo H – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Espanha
3
2
1
0
5
0
+5
7
Classificado
2º
Cabo Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Classificado
3º
Uruguai
3
0
2
1
3
4
-1
2
Eliminado
4º
Arábia Saudita
3
0
2
1
1
5
-4
2
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Espanha
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo na Espanha: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
9 a 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Quem integra a seleção da Espanha para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Espanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic de Bilbao
Zagueiros
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético de Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético de Madrid
Meio-campistas
Álex Baena
Atlético de Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Atacantes
Borja Iglesias
Celta de Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Loja: Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026
Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026 apresentam uma identidade renovada, mas rica em tradição. A adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.
A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no escudo nacional. Na parte de trás do pescoço, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, projetado para levar o espírito da nação a cada partida.
A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, além de meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição à tecnologia de desempenho moderna.
Como assistir aos jogos da Espanha com uma VPN
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.
Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.