A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo: partida das oitavas de final contra Portugal, cenários possíveis na chave, jogos e mais informações

A Espanha pode ter tido um início vacilante em sua campanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026, empatando em 0 a 0 com Cabo Verde, mas os campeões mundiais de 2010 e atuais campeões europeus se recuperaram desde então.

Depois de liderar seu grupo, a La Roja iniciou sua campanha nas eliminatórias em grande estilo, dominando completamente a Áustria na partida das oitavas de final. Mikel Oyarzabal marcou duas vezes na vitória por 3 a 0, elevando sua contagem no torneio para quatro gols. A Espanha continua sendo uma das duas únicas seleções (a outra é o México) que ainda não sofreram gols na Copa do Mundo de 2026.

O próximo desafio para o time repleto de estrelas de Luis de la Fuente é um confronto emocionante nas oitavas de final contra seus vizinhos e rivais ibéricos, Portugal, em Dallas, na segunda-feira (6 de julho).

Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e adversários que aguardam a Espanha daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-la em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados da Espanha na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Espanha x Cabo Verde (12h ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0 a 0 Domingo, 21 de junho Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Espanha venceu por 4 a 0 Sexta-feira, 26 de junho Uruguai x Espanha (18h CST) Estádio Akron, Zapopan A Espanha venceu por 1 a 0 Quinta-feira, 2 de julho Espanha x Áustria (12h PT) Estádio SoFi, Inglewood A Espanha venceu por 3 a 0 Segunda-feira, 6 de julho Portugal x Espanha (14h CDT) Estádio AT&T, Arlington Ingressos

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Como a Espanha venceu a Áustria, a La Roja agora enfrentará Portugal em Dallas nas oitavas de final. É o primeiro confronto entre os vizinhos ibéricos em uma Copa do Mundo desde aquele empate impressionante por 3 a 3 na fase de grupos de 2018, em que Ronaldo marcou três gols (e conseguiu o empate decisivo) com uma cobrança de falta sublime aos 88 minutos.

Após as oitavas de final, o adversário nas quartas de final será os EUA ou a Bélgica. França ou Marrocos podem aguardarnas semifinais e, talvez, Brasil/Argentina/México/Inglaterra na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 6 de julho (14h CDT) Oitavas de final AT&T Stadium, Arlington Espanha x Portugal Ingressos 10 de julho (12h PT) Quartas de final Estádio SoFi, Inglewood Jogo 98: contra os EUA ou a Bélgica Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T, Arlington Partida 101: contra o vencedor da partida 97 Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 102 Ingressos

Grupo H – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Espanha 3 2 1 0 5 0 +5 7 Classificado 2º Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Classificado 3º Uruguai 3 0 2 1 3 4 -1 2 Eliminado 4º Arábia Saudita 3 0 2 1 1 5 -4 2 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Espanha

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Espanha: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 4 a 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção da Espanha para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará a Espanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic de Bilbao Zagueiros Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético de Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético de Madrid Meio-campistas Álex Baena Atlético de Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Atacantes Borja Iglesias Celta de Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Loja: Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026 apresentam uma identidade renovada, mas rica em tradição. A adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.



A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no brasão nacional. Na nuca, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, projetado para levar o espírito da nação a cada partida.

A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, além de meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição à tecnologia de desempenho moderna.

Como assistir aos jogos da Espanha com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



