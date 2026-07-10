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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo: partida da semifinal contra a França, jogos das eliminatórias, disputa pela Chuteira de Ouro e muito mais

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L. Yamal
M. Oyarzabal

Onde os vencedores da Copa do Mundo de 2010 vão jogar e contra quem poderão enfrentar se chegarem à final?

Embora a Espanha tenha tido um início vacilante em sua campanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026, empatando em 0 a 0 com Cabo Verde, os campeões mundiais de 2010 e atuais campeões europeus se recompuseram desde então.

Depois de terminar em primeiro lugar no grupo, a La Roja iniciou sua campanha nas eliminatórias com estilo, dominando completamente a Áustria na partida das oitavas de final. No confronto seguinte contra os vizinhos e rivais, Portugal, Mikel Merino marcou nos acréscimos para garantir uma vitória apertada por 1 a 0.

A Espanha pode ter sofrido o primeiro gol contra a Bélgica nas quartas de final, mas Merino mais uma vez provou ser o herói, saindo do banco para garantir a vitória por 2 a 1.

O próximo desafio para o time repleto de estrelas de Luis de la Fuente é uma semifinal acirrada contra a França, em Dallas, na terça-feira (14 de julho). Deixe o GOAL te dar todos os detalhes.

Jogos e resultados da Espanha na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Segunda-feira, 15 de junho

Espanha x Cabo Verde (12h ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

0 a 0

Domingo, 21 de junho

Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA)

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Espanha venceu por 4 a 0

Sexta-feira, 26 de junho

Uruguai x Espanha (18h CST)

Estádio Akron, Zapopan

A Espanha venceu por 1 a 0

Quinta-feira, 2 de julho

Espanha x Áustria (12h PT)

Estádio SoFi, Inglewood

A Espanha venceu por 3 a 0

Segunda-feira, 6 de julho

Portugal x Espanha (14h CDT)

Estádio AT&T, Arlington

A Espanha venceu por 1 a 0

Sexta-feira, 10 de julho

Espanha x Bélgica (12h PT)

SoFi Stadium, Inglewood

A Espanha venceu por 2 a 1

Terça-feira, 14 de julho

França x Espanha (14h CDT)

Estádio AT&T, Arlington

Ingressos

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, estas são as datas, horários e locais onde e quando a equipe jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Depois de derrotar Áustria, Portugal e Bélgica nas fases eliminatórias, a França agora a aguardanas semifinais, e na final a Espanha enfrentará a Argentina, a Suíça, a Inglaterra ou a Noruega.

Data (horário local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

14 de julho (14h CDT)

Semifinais

AT&T Stadium, Arlington

Espanha x França

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: A definir x Noruega/Inglaterra/Argentina/Suíça

Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final entre França e Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. No entanto, o craque espanhol Mikel Oyarzabal, atualmente com quatro gols, ainda tem esperanças de terminar bem colocado na tabela de artilheiros.

Jogador (Seleção)

Número de gols

Próximo jogo – Ingressos

Lionel Messi (Argentina)

8

x Suíça - Ingressos

Kylian Mbappé (França)

8

x Espanha - Ingressos

Erling Haaland (Noruega)

7

x Inglaterra - Ingressos

Harry Kane (Inglaterra)

6

x Noruega - Ingressos

Ousmane Dembélé (França)

5

x Espanha - Ingressos

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Jude Bellingham (Inglaterra)

4

vs Noruega - Ingressos

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (Espanha)

4

vs França - Ingressos

Como comprar ingressos para a Espanha na Copa do Mundo

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Espanha: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda chegaram a valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

US$ 930 – US$ 3.295

US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo H – Classificação final

Posição

Seleção

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Espanha

3

2

1

0

5

0

+5

7

Classificado

Cabo Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Classificado

Uruguai

3

0

2

1

3

4

-1

2

Eliminado

Arábia Saudita

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eliminado

Quem integra a seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Espanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic de Bilbao

Zagueiros

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Meio-campistas

Álex Baena

Atlético de Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Atacantes

Borja Iglesias

Celta de Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Loja: Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026 apresentam uma identidade renovada, mas rica em tradição. A adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.

A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no escudo nacional. Na nuca, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, projetado para levar o espírito da nação a cada partida.

A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, além de meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição à tecnologia de desempenho moderna.

Como assistir aos jogos da Espanha com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.


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