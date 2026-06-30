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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo: detalhes das partidas das oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário e mais informações

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Copa do Mundo
L. Yamal

Onde os vencedores da Copa do Mundo de 2010 vão jogar e contra quem poderão enfrentar se chegarem à final?

A Espanha pode ter tido um início vacilante na sua campanha na Copa do Mundo da FIFA 2026, empatando em 0 a 0 com Cabo Verde, mas os campeões mundiais de 2010 se recompuseram desde então e, agora que chegaram às oitavas de final, vão buscar acelerar o ritmo e intensificar seus esforços.

Após aquele empate sem gols surpreendente na estreia no torneio, a La Roja marcou quatro gols contra a Arábia Saudita, graças a Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai em um dos confrontos de destaque da fase de grupos.

O próximo desafio para o time repleto de estrelas de Luis de la Fuente é o confronto das oitavas de final contra a Áustria, no SoFi Stadium, na quinta-feira (2 de julho).

Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam a Espanha daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-la em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados da Espanha na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Segunda-feira, 15 de junho

Espanha x Cabo Verde (12h ET)

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

0 a 0

Domingo, 21 de junho

Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA)

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Espanha venceu por 4 a 0

Sexta-feira, 26 de junho

Uruguai x Espanha (18h CST)

Estádio Akron, Zapopan

A Espanha venceu por 1 a 0

Quinta-feira, 2 de julho

Espanha x Áustria (12h PT)

Estádio SoFi, Inglewood

Ingressos

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Espanha terminou em primeiro lugar no Grupo H, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se a Espanha vencer a Áustria, enfrentará Portugal ou a Croácia em Dallas nas oitavas de final. Caso ocorra um clássico ibérico contra Portugal, será a primeira vez que a Espanha enfrentará Portugal na Copa do Mundo desde aquele empate impressionante por 3 a 3 na fase de grupos de 2018, em que Ronaldo marcou três gols (e conseguiu o empate decisivo) com uma cobrança de falta sublime aos 88 minutos.

Após as oitavas de final, os adversários nas quartas de final poderiam ser os EUA ou a Bélgica; nas semifinais, a França ou o Marrocos; e na final, Brasil, Argentina, México ou Inglaterra.

Data (hora local do início da partida)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

2 de julho (12h PT)

Oitavas de final

Estádio SoFi, Inglewood

Espanha x Áustria

Ingressos

6 de julho (14h CDT)

Oitavas de final

Estádio AT&T, Arlington

Jogo 93: contra Portugal ou Croácia

Ingressos

10 de julho (12h PT)

Quartas de final

Estádio SoFi, Inglewood

Jogo 98: contra o vencedor do Jogo 94

Ingressos

14 de julho (14h CDT)

Semifinais

Estádio AT&T, Arlington

Partida 101: contra o vencedor da Partida 97

Ingressos

19 de julho (15h ET)

Final

Estádio MetLife (East Rutherford)

Partida 104: contra o vencedor da partida 102

Ingressos

Grupo H – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Espanha

3

2

1

0

5

0

+5

7

Classificado

Cabo Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Classificado

Uruguai

3

0

2

1

3

4

-1

2

Eliminado

Arábia Saudita

3

0

2

1

1

5

-4

2

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Espanha

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Espanha: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção da Espanha para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Espanha na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic Bilbao

Zagueiros

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético de Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético de Madrid

Meio-campistas

Álex Baena

Atlético de Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Atacantes

Borja Iglesias

Celta de Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Loja: Uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026

Os uniformes da Espanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026 apresentam uma identidade renovada, mas rica em tradição. A adidas apresenta um conjunto enraizado no DNA futebolístico do país, combinando tons clássicos com detalhes modernos, em preparação para a campanha da La Roja na América do Norte.

A camisa titular da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 traz um toque contemporâneo a uma das combinações de cores mais reconhecíveis do futebol mundial. Uma base vermelha lisa serve de pano de fundo para finas listras amarelas repetidas, inspiradas diretamente na bandeira espanhola e no escudo nacional. Na nuca, a palavra “ESPAÑA” está impressa, como um toque sutil, mas significativo, projetado para levar o espírito da nação a cada partida.

A Adidas combina a camisa com shorts azul-marinho com detalhes em vermelho e amarelo, além de meias azul-marinho que dão continuidade à paleta de cores nacional, criando um visual coeso da cabeça aos pés que une tradição à tecnologia de desempenho moderna.

Como assistir aos jogos da Espanha com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.