A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo: semifinal contra a Inglaterra, informações sobre o local do jogo, disputa pela Chuteira de Ouro e muito mais

A emoção está garantida quando a Argentina entrar em campo na Copa do Mundo de 2026. Após o épico confronto nas oitavas de final contra Cabo Verde, a seleção protagonizou uma das viradas mais incríveis da história do torneio ao derrotar o Egito por 3 a 2.

O drama continuou durante a partida das quartas de final da Albiceleste contra a Suíça, em Kansas City, no sábado. Apesar de terem aberto o placar logo no início, a Argentina foi levada ao limite pelos suíços, que ficaram com apenas 10 jogadores em campo a partir dos 72 minutos, após o cartão vermelho recebido por Breel Embolo. No entanto, gols de Álvarez e Lautaro Martínez na prorrogação garantiram a vitória da Argentina.

Agora, a seleção de Lionel Scaloni segue para Atlanta para um confronto sensacional nas semifinais contra a Inglaterra na quarta-feira (15 de julho).

Deixe que o GOAL traga a você todas as informações essenciais sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você pode comprar ingressos para assistir aos jogos e quanto eles custarão.

Jogos e resultados da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City A Argentina venceu por 3 a 0 Segunda-feira, 22 de junho Argentina x Áustria (12h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Argentina venceu por 2 a 0 Sábado, 27 de junho Jordânia x Argentina (21h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Argentina venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 3 de julho Argentina x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium, Miami Gardens A Argentina venceu por 3 a 2 (na prorrogação) Terça-feira, 7 de julho Argentina x Egito (12h, horário da costa leste dos EUA) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta A Argentina venceu por 3 a 2 Sábado, 11 de julho Argentina x Suíça (20h CDT) Estádio Arrowhead, Kansas City A Argentina venceu por 3 a 1 (na prorrogação) Quarta-feira, 15 de julho Inglaterra x Argentina (15h, horário da costa leste) Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após vitórias nas oitavas de final contra Cabo Verde, Egito e Suíça, a Argentina agora enfrenta a Inglaterra nas semifinais. As duas seleções já se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo anteriores, desde a edição de 1962.



Embora a Inglaterra tenha vencido o confronto mais recente entre as duas, na Copa do Mundo de 2002, quando a competição foi realizada na América do Norte (México), em 1986, a Albiceleste levou a melhor, com Maradona comandando o time.

Se a Argentina derrotar a Inglaterra, a França ou a Espanha a aguardam na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 15 de julho (15h CDT) Semifinais Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Argentina x Inglaterra Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: A definir x França ou Espanha Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final da França contra o Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. Surpreendentemente, Messi havia marcado em nove partidas consecutivas da Copa do Mundo antes do empate nas quartas de final contra a Suíça, uma sequência que começou na partida das oitavas de final da Argentina contra a Austrália na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Inglaterra - Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina - Ingressos Jude Bellingham (Inglaterra) 6 x Argentina - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 x Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

Lionel Messi também lidera a lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, tendo marcado 21 gols em seis edições diferentes (2006-2026).

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Argentina

Veja a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Argentina: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda chegaram a valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo J – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualificado 2º Áustria 3 1 1 1 6 6 0 4 Classificado 3º Argélia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Classificado 4º Jordânia 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marselha

Juan Musso Atlético de Madrid Zagueiros Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marselha

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Meio-campistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Atacantes Lionel Messi (capitão) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milão

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A Argentina, atual campeã mundial, vem jogando com um novo uniforme titular da adidas na Copa do Mundo da FIFA 2026, que celebra seus maiores momentos enquanto olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno — um efeito gradiente em três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo pelo país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e nos punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.

Como assistir aos jogos da Argentina com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



