A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo: quartas de final contra a Suíça, jogos das eliminatórias, disputa pela Chuteira de Ouro e muito mais

A emoção está garantida quando a Argentina entrar em campo na Copa do Mundo de 2026. Não achávamos que o épico confronto contra Cabo Verde pudesse ser superado. Estávamos enganados. Os atuais campeões pareciam estar totalmente perdidos quando perdiam por 2 a 0 para o Egito aos 67 minutos da partida das oitavas de final. Foi então que aconteceu uma das maiores viradas da história da Copa do Mundo.

Como era de se esperar, Lionel Messi teve um papel fundamental na virada. Ele compensou a perda de pênalti no primeiro tempo, dando a assistência para o primeiro gol da Argentina (marcado por Cristian Romero) e marcando ele mesmo o gol de empate. Enzo Fernández, então, deixou a torcida vestida de azul e branco em delírio em Atlanta ao cabecear o gol da vitória aos 92 minutos.

Agora, a Albiceleste de Lionel Scaloni segue para Kansas City para o confronto das quartas de final contra a Suíça no sábado (11 de julho).

Deixe o GOAL mostrar a você o caminho e os possíveis adversários que aguardam Messi e companhia daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação, enquanto buscam manter o título mundial.

Jogos e resultados da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City A Argentina venceu por 3 a 0 Segunda-feira, 22 de junho Argentina x Áustria (12h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Argentina venceu por 2 a 0 Sábado, 27 de junho Jordânia x Argentina (21h CDT) Estádio AT&T, Arlington A Argentina venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 3 de julho Argentina x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium, Miami Gardens A Argentina venceu por 3 a 2 (na prorrogação) Terça-feira, 7 de julho Argentina x Egito (12h, horário da costa leste dos EUA) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta A Argentina venceu por 3 a 2 Sábado, 11 de julho Argentina x Suíça (20h CDT) Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos

A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Argentina terminou em primeiro lugar no Grupo J, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Como a Argentina derrotou o Egito nas oitavas de final, agora enfrenta a Suíça nas quartas de final. A Albiceleste está atualmente em uma sequência de 11 jogos sem derrota em partidas da Copa do Mundo, desde a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia da fase de grupos em 2022.

Se derrotar a Suíça, a Noruega ou a Inglaterra a aguardam nas semifinais e, em seguida, a França, a Espanha ou a Bélgica na final.

Data (horário local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 11 de julho (20h CDT) Quartas de final Arrowhead Stadium, Kansas City Argentina x Suíça Ingressos 15 de julho (15h CDT) Semifinais Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Partida 102: A definir x Noruega ou Inglaterra Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: A definir x França/Espanha/Bélgica Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final entre França e Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. Surpreendentemente, Messi marcou gols em nove partidas consecutivas da Copa do Mundo, uma sequência que começou na partida das oitavas de final entre a Argentina e a Austrália na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha ou Bélgica - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 contra a Espanha ou a Bélgica - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs Bélgica - Ingressos



Lionel Messi também lidera a lista de maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, tendo marcado 21 gols em seis edições diferentes (2006-2026).

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Argentina

Veja a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo na Argentina: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo J – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Qualificado 2º Áustria 3 1 1 1 6 6 0 4 Classificado 3º Argélia 3 1 1 1 5 7 -2 4 Classificado 4º Jordânia 3 0 0 3 3 8 -5 0 Eliminado

Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão a Argentina na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Emiliano Martínez Aston Villa

Gerónimo Rulli Olympique de Marselha

Juan Musso Atlético de Madrid Zagueiros Cristian Romero Tottenham Hotspur

Lisandro Martínez Manchester United

Nicolás Otamendi SL Benfica

Nahuel Molina Atlético de Madrid

Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon

Gonzalo Montiel River Plate

Facundo Medina Olympique de Marselha

Marcos Senesi Tottenham Hotspur Meio-campistas Alexis Mac Allister Liverpool

Enzo Fernández Chelsea

Rodrigo De Paul Inter de Miami

Leandro Paredes Boca Juniors

Giovani Lo Celso Real Betis

Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Valentín Barco RC Strasbourg Atacantes Lionel Messi (capitão) Inter Miami

Julián Álvarez Atlético de Madrid

Lautaro Martínez Inter de Milão

Thiago Almada Atlético de Madrid

Nicolás González Atlético de Madrid

Nico Paz Como 1907

Giuliano Simeone Atlético de Madrid

José Manuel López SE Palmeiras

Loja: Uniformes da Argentina para a Copa do Mundo da FIFA 2026

A Argentina, atual campeã mundial, vem jogando com um novo uniforme titular da adidas na Copa do Mundo da FIFA 2026, que celebra seus maiores momentos enquanto olha firmemente para o futuro. As clássicas listras brancas e azul-celeste retornam com um toque moderno — um efeito gradiente em três tons inspirado nas três conquistas da Copa do Mundo pelo país, em 1978, 1986 e 2022. Um sutil detalhe “1896” na parte de trás do pescoço marca o ano de fundação da Associação Argentina de Futebol, enquanto detalhes em azul-marinho nos ombros e nos punhos conferem ao design um acabamento ousado e refinado.

Como assistir aos jogos da Argentina com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



